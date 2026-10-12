Клуб жуликов и воров
«Манчестер Сити» столкнулся с враждебным приемом на Anfield, но все равно разгромил «Ливерпуль»
12.10.2026, 18:09
Матч «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» (0:3), в любом случае ставший бы главным событием уикенда в европейском футболе, оказался событием из ряда вон выходящим. Виной этому акции болельщиков хозяев, которые очень холодно встретили футболистов гостей. Причина недовольства фанатов ясна. Состоявшаяся в воскресенье, 11 октября, игра стала для «Манчестер Сити» первой после оглашения обвинительного приговора по громкому делу о финансовых нарушениях.
В том, что центральный матч шестого тура чемпионата Англии станет полем ожесточенного противостояния фанатов, не было никаких сомнений. Для «Манчестер Сити» это была первая игра после оглашения обвинительного приговора по делу о сотне с лишним финансовых нарушений. И игра эта была выездная, на стадионе Anfield, против «Ливерпуля» — команды, имеющей полное право считать себя пострадавшей от махинаций соперника; команды, являвшейся главным конкурентом «Сити» на стыке десятилетий, когда манчестерцы в английском футболе доминировали.
Столкновений уличных, «боевых» удалось избежать. В том числе благодаря операции местной полиции. Она, к примеру, запустила беспилотник по маршруту автобуса «Манчестер Сити», наверняка памятуя о том, что именно его фанаты «Ливерпуля» выбрали мишенью восемь лет назад перед принципиальной встречей в четвертьфинале Лиги чемпионов. В минувшее воскресенье банок, бутылок и сигнальных ракет в автобус не запускали.
Расположившиеся на тротуарах, деревьях и фонарных столбах болельщики хозяев встречали подъезжавших к стадиону футболистов гостей недовольными выкриками — изобретательными и не очень.
О «жуликах» и «ворах». О «купленных трофеях». О том, что «на самом деле» у клуба не было «никаких трофеев» с 1976 года — им датируется последняя турнирная победа «Манчестер Сити» до покупки принадлежащей шейху Мансуру бен Зайду Аль Нахайяну Abu Dhabi United Group.
Перед стадионом разбили палатки, в которых помимо обычных шарфов и маек, предматчевых программок продавались плакаты на актуальную тему. На одном был текст «Виновны по 114 пунктам». На другом — одно слово «Cheats» («Жулики»), написанное курсивом и взятое в черную прямоугольную рамку с черной окантовкой, то есть стилизованное под логотип культовой брит-поп-группы Oasis. Ее лидеры братья Ноэл и Лиам Галлагеры, вероятно, самые известные болельщики «Манчестер Сити» в мире. Они поддерживают команду с 1990-х, когда никакой Abu Dhabi United Group не было и в проекте.
Оттоптаться на связи «Сити» и Oasis вполне ожидаемо решили и те, кто пришел на Anfield с баннерами. Один из них содержал призыв «Look Back in Anger» («Оглядывайся назад со злостью») и отсылал к песне «Don’t Look Back in Anger» с противоположным посылом. Другой обыгрывал рефрен из «Stop Crying Your Heart Out» — на нем была строчка «All of YOUR stars have faded away» («Все ВАШИ звезды теперь погасли»). Третий гласил «And after all you really robbed us all» («И в конце концов вы всех нас ограбили») и основывался на песне «Wonderwall», всего несколько месяцев назад объединявшей нацию. Ее пели своим любимцам болельщики сборной Англии после каждого матча чемпионата мира. Ее пели вместе с болельщиками английские футболисты, добравшиеся до медалей мирового первенства.
Виднелись и другие — более, что ли, высокопарные — послания.
Выделялся в этом смысле баннер со словами «No legacy is so rich as honesty» («Нет наследия богаче честности») из шекспировской пьесы «Все хорошо, что хорошо кончается».
Виднелись и более прямолинейные — например, широченная растяжка с 114 значками £ вместо буквы «е» в слове Manchester.
Немного сместил фокус сам матч. «Ливерпуль», смотревшийся куда интереснее до перерыва и в начале второго тайма, совсем раскис после удаления Райана Гравенберха. На 62-й минуте голландец, игравший, может быть, полезнее всех, отправился в раздевалку, получив вторую желтую карточку. Уже к 68-й минуте его команда оказалась в безнадежном положении — уступала 0:2. Сначала из района одиннадцатиметровой отметки поразил ворота Эрлинг Холанн, а затем чудесный удар с угла штрафной удался Жереми Доку.
«Манчестер Сити» прошел проверку на прочность. Это его фанаты праздновали успех по традиции, зародившейся еще в конце 1980-х, размахивая надувными бананами. Футболисты в голубой форме дали им еще один повод для радости. Итоговый счет — 3:0 — установил на 78-й минуте Райан Шерки.
Впрочем, и после матча футбол интересовал всех по крайней мере не больше, чем сцены, которые матч сопровождали. Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк вообще-то довольно подробно прокомментировал судейство. В других обстоятельствах оно стало бы главной темой обсуждения. В этих обстоятельствах куда востребованнее оказалось другое высказывание голландского защитника — о том, что игрокам «Манчестер Сити» «придется привыкнуть к враждебной атмосфере». Именно оно попало в заголовки. «Не думаю, что Anfield останется единственным местом, где подобное произойдет»,— заключил Вирджил ван Дейк. А полузащитник «Сити» Эллиотт Андерсон, словно отвечая на реплику оппонента, заявил, что недружелюбная обстановка «сплачивает» команду.
Нетрудно догадаться, что эта тема стала самой горячей и в медиа. Подводя итоги встречи в эфире Sky Sports, бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер — фигура для клуба легендарная — будто говорил от лица разъяренных фанатов.
«Я постоянно слышу, что мы должны уважать процесс. Мы его уважали, все эти годы не поднимали тему обвинений. А теперь процесс состоялся»,— сказал он.
Каррагер добавил, что «"Манчестер Сити" — нечто большее, чем эти владельцы, он существовал сто лет до них и будет существовать еще сто лет». Но оговорился, что «при оценке карьер некоторых великих игроков теперь будут необходимы сноски и оговорки».
Выступили и другие телеэксперты из числа экс-футболистов. Дальше всех пошел бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл, попросивший Sky Sports «отстранить» его от комментирования матчей с участием «Манчестер Сити». Его одноклубник Рой Кин «чувствовал бы себя отвратительно», если бы выиграл титул с клубом, ведущим за кулисами «мутные дела». А бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс хотел бы увидеть «содержание апелляции», подчеркнув, что первым будет настаивать на необходимости наказания, если клубу не удастся оспорить вердикт.
Сроки рассмотрения апелляции «Манчестер Сити» не называются, как и сроки объявления меры наказания клуба. На выезде «Сити» не сыграет до 24 октября, когда сойдется с бирмингемской «Астон Виллой» на ее поле. Ближайшие три матча команда проведет дома, на Etihad Stadium: в чемпионате Англии встретится с «Ипсвичем», в Лиге чемпионов — с «Пари Сен-Жерменом» и афинским АЕКом.