Клуб жуликов и воров

Оттоптаться на связи «Сити» и Oasis вполне ожидаемо решили и те, кто пришел на Anfield с баннерами. Один из них содержал призыв «Look Back in Anger» («Оглядывайся назад со злостью») и отсылал к песне «Don’t Look Back in Anger» с противоположным посылом. Другой обыгрывал рефрен из «Stop Crying Your Heart Out» — на нем была строчка «All of YOUR stars have faded away» («Все ВАШИ звезды теперь погасли»). Третий гласил «And after all you really robbed us all» («И в конце концов вы всех нас ограбили») и основывался на песне «Wonderwall», всего несколько месяцев назад объединявшей нацию. Ее пели своим любимцам болельщики сборной Англии после каждого матча чемпионата мира. Ее пели вместе с болельщиками английские футболисты, добравшиеся до медалей мирового первенства.