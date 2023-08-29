Для школ и детсадов Белгорода купили 65 тыс. кв. м «бронепленки»

Мэрия Белгорода закупила порядка 65 тыс. кв. м «бронепленки» для оклейки окон во всех 52 школах и 70 детских садах областного центра. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Белгорода Валентин Демидов. Предполагается, что пленка должна защитить от мелких осколков стекла в случае обстрелов Белгорода.

Накануне господин Демидов проверил, как организована оклейка окон в детском саду №78 и осмотрел созданное в нем убежище для детей — окна первого этажа детсада укрыты мешками с песком, а в подвале организовано укрытие для воспитанников, которые могут во время обстрела находиться на прогулке.

«Воспитатели продумали различные игры, чтобы занять детей в укрытиях и отвлечь. Отработан маршрут движения, есть понятная навигация. Для каждой группы собраны индивидуальные пакеты [медикаментов и перевязочных материалов.— "Ъ-Черноземье"]»,— рассказал господин Демидов

Сергей Калашников

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