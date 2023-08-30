Глубоко дронут

Минимум четыре из нескольких десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), атаковавших западные регионы России 30 августа в рамках крупнейшего украинского воздушного нападения с начала спецоперации, были сбиты в регионах Черноземья. По данным властей, три беспилотника ликвидировали в Орловской области, один — под Воронежем. В Черноземье обошлось без пострадавших и почти без разрушений: пострадал лишь уличный туалет домохозяйства. Последствия налета помогут устранить сельские депутаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Первые сообщения о ликвидации украинских беспилотников в западных регионах России после полуночи 30 августа стало публиковать Минобороны. В частности, в 1:53 военное ведомство заявило о сбитом БПЛА самолетного типа над территорией Орловской области. В 2:32 орловский губернатор Андрей Клычков в своем telegram-канале уточнил, что средствами ПВО над территорией региона были сбиты два БПЛА: «Информации о повреждениях и пострадавших нет».

Один из этих БПЛА ликвидировали над Хотынецким районом на границе с Брянской областью, сообщили в местной администрации. «Средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы они (беспилотники.— «Ъ») уничтожались в семи регионах. Впервые за СВО дрон уничтожен вертолетом Ми-28Н»,— сообщили в администрации, не уточнив, как именно был сбит БПЛА в районе. К сообщению приложена памятка для населения: в ней говорится о необходимости передавать властям информацию о беспилотниках и направлении их пролета, укрываться в безопасной зоне, а также о недопустимости попыток самостоятельно уничтожить аппараты.

Второй БПЛА, сбитый ночью в Орловской области, поразили над Мценским районом. Судя по сообщениям жителей, это произошло в первом часу ночи. Именно этот дрон, исходя из описания инцидента в соцсетях, мог быть уничтожен вертолетчиками.

В 14:20 в среду господин Клычков сообщил, что еще один беспилотный летательный аппарат был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы и упал на территории Корсаковского района: «Никаких повреждений или пострадавших нет. Место происшествия оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия. Ситуация под контролем, при необходимости буду информировать о ходе проверки».

Еще один беспилотник самолетного типа днем 30 августа был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы в 22 км западнее Воронежа, сообщил в 14:44 губернатор Александр Гусев. «Пострадавших нет, на месте происшествия работают специальные службы»,— рассказал глава региона. Глава администрации Семилукского района Геннадий Швырков уточнил, что дрон упал в поселке Стрелица и повредил надворные постройки (по данным «Ъ-Черноземье», аппарат ориентировочной стоимостью 15-18 млн руб. рухнул на уличный туалет). «Откликнулись местные депутаты, постройки будут восстановлены в ближайшее время»,— сообщил господин Швырков.

Власти других регионов Черноземья 30 августа не сообщали об уничтожении беспилотников. По данным главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, накануне, 29 августа, в поселке Горьковском Грайворонского городского округа с БПЛА был сброшен один осколочный боеприпас, а в селе Безымено в том же муниципалитете цель атаковал дрон-камикадзе. В какое именно время произошли атаки, губернатор не уточнил. 30 августа, исходя из официальных сообщений (не учитывают военные объекты), Белгородская область обстреливалась лишь украинской артиллерией: в результате попаданий в Новой Таволжанке Шебекинского округа была повреждена линия электропередачи. Курский губернатор Роман Старовойт 29 августа незадолго до полуночи сообщал, что «громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях», связаны с работой российских военных. О каких-либо разрушениях на земле в этом регионе не сообщалось.

Откуда запускались БПЛА в рамках массированной атаки, власти пока не объяснили. Граничащая с Брянской Орловская область находится на пути с Украины в направлении Калужской области и Подмосковья, а также Рязанской области: в этих регионах ночью также были сбиты украинские БПЛА.

В субъектах, где произошли или были отбиты атаки БПЛА, СКР проводит доследственные проверки с участием специалистов ФСБ, Росгвардии и полиции. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков вчера сказал «Ъ FM» во время пресс-колла, что сейчас «выясняются маршруты, анализируется, как это было сделано, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем».

Отвечая на вопрос, могут ли в Кремле объяснить тот факт, что атака беспилотников была такой масштабной, он сказал: «Действительно, продолжается террористическая активность киевского режима, подавляющее число беспилотников летят именно в гражданские объекты. Мы продолжаем и будем продолжать СВО с тем, чтобы искоренить подобную угрозу для нас».

Олег Мухин