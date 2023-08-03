Формат работы белгородских приграничных школ определят после 25 августа

Правительство Белгородской области примет решение о формате обучения в приграничных школах после 25 августа. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал в ходе прямого эфира, отвечая на претензии родителей из-за неопределенности за месяц до начала нового учебного года.

«Мы сейчас вместе с администрациями школ, детских садов, администрациями городов, силовыми структурами ищем возможность безопасного, но очного обучения во всех школах и детских садах, где опасность еще у нас остается в связи с близостью границы.

Где-то мы не сможем начать обучение — в большинстве школ, которые находятся ближе 20 км.

Окончательное решение будем принимать после 25 августа»,— сказал глава региона.

Ранее господин Гладков позволил жителям приграничных территорий оставить детей на дистанционном обучении с 1 сентября. При этом в Белгороде к полноценной работе вернутся 48 школ.

Обязательным условием очного обучения в школах Белгородской области станут регулярные занятия по гражданской обороне.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте