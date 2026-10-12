Застройщик получил негативный сигнал
Мосбиржа снизила уровень листинга облигаций «Самолета»
12.10.2026, 18:10
Проблемы продолжают преследовать «Самолет», возглавляющий топ-100 крупных застройщиков жилья в России. Мосбиржа решила понизить с 13 октября уровень листинга всех 15 выпусков облигаций компании. После прогнозов АКРА понизить кредитный рейтинг девелопера до негативного решение биржи может только усилить проблемы держателей его облигаций и акций. Однако эксперты пока не ждут массовой распродажи бумаг «Самолета»: паника может только обрушить котировки.
Мосбиржа официально сообщила, что с 13 октября понизит уровень листинга всех 15 выпусков облигаций группы «Самолет». С этого момента 11 выпусков долговых бумаг застройщика будут переведены с первого уровня на третий, еще четыре — со второго. В сообщении биржи причиной такого решения называется несоблюдение эмитентом требования о наличии кредитных рейтингов от двух рейтинговых агентств. Облигации продолжат торговаться, но уже в некотировальной части списка Мосбиржи.
Решению биржи предшествовало сделанное 8 октября заявление АКРА о возможном понижении кредитного рейтинга «Самолета» со стабильного до негативного. Рейтинговое агентство привело основные причины своего решения — это снижение объемов продаваемого застройщиком жилья и существенный рост долговой нагрузки.
В первой половине 2026 года общий долг «Самолета», согласно отчетности компании, достиг 1,1 трлн руб., что на 14,3% больше год к году. У ближайшего конкурента застройщика — группы ПИК — эта сумма за этот же период хотя и оказалась выше, 1,5 трлн руб., но динамика годового прироста была ниже — 2,9%. ГК ЛСР увеличила за это же время долги всего на 0,7% год к году, до 529,9 млрд руб. «Самолет» с текущим объемом строительства в 4,36 млн кв. м (по данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ») возглавляет топ-100 застройщиков жилья страны.
Понижение Мосбиржей уровня листинга облигаций «Самолета» — это еще один сигнал об ухудшении кредитного качества компании. Большая часть институциональных инвесторов, включая фонды, НПФ и страховые компании, по внутренним правилам не сможет покупать бумаги застройщика из некотировальной части, поясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.
«Понижение уровня листинга для компании, которая когда-то позиционировала себя как лидер рынка,— это серьезный удар»,— считает эксперт.
Ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова не ожидает массовых распродаж облигаций «Самолета» со стороны инвесторов. «Они понимают, что “навес” из бумаг может сам по себе потянуть за собой обвал цен, и далее эти облигации можно будет продать только с потерей доходности»,— добавляет она. Скорее всего, не исключает госпожа Мильчакова, институциональные инвесторы будут ждать улучшения внешних условий, в том числе по ипотечному кредитованию, которые смогут улучшить финансовые результаты эмитента.
Падения котировок бумаг «Самолета» все равно не избежать, если среди держателей облигаций были фонды, у которых есть ограничения на владение бумагами не в котировальном списке, полагает аналитик «Альфа-Инвестиций» Дарья Федорова. Такие держатели долговых бумаг застройщика будут их продавать, что может спровоцировать падение цены, предупреждает она. Но в любом случае, подчеркивает госпожа Федорова, теперь быстро продать облигации «Самолета» на бирже может быть сложно.
Для компенсации рисков и низкой ликвидности облигаций «Самолета» инвесторы будут требовать более высокую доходность — до 80% годовых, может быть, даже и 100%, не исключает Олег Абелев. Однако обеспечить такую доходность компании с высокой долговой нагрузкой будет крайне сложно, единодушны опрошенные “Ъ” эксперты.
АКРА, сообщая о планах понизить кредитный рейтинг застройщика, аргументировала это тем, что взвешенное отношение скорректированного чистого долга к FFO (средства от операционной деятельности) до чистых процентных платежей с 2024 по 2029 год оценивается на уровне 8,2х. Этот высокий показатель, по мнению Натальи Мильчаковой, «может быть сигналом о возможном дефолте по обязательствам в будущем». У российских девелоперов показатель считается нормальным, если не превышает 5х, сейчас этот коэффициент самый низкий у ГК ПИК — 0,4х, у ЛСР и Glorax не превышает 3х, заключает эксперт.
Котировки акций «Самолета» на Мосбирже 12 октября к 16:00 по московскому времени потеряли почти 2%. Это может быть связано не только с решением биржи понизить уровень листинга облигаций застройщика, но и с введением Евросоюзом санкции против «Самолета» и его гендиректора Анны Акиньшиной из-за привлечения работников из КНДР к реализации строительных проектов во Владивостоке в нарушение санкций, введенных Советом Безопасности ООН.