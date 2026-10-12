Застройщик получил негативный сигнал

В первой половине 2026 года общий долг «Самолета», согласно отчетности компании, достиг 1,1 трлн руб., что на 14,3% больше год к году. У ближайшего конкурента застройщика — группы ПИК — эта сумма за этот же период хотя и оказалась выше, 1,5 трлн руб., но динамика годового прироста была ниже — 2,9%. ГК ЛСР увеличила за это же время долги всего на 0,7% год к году, до 529,9 млрд руб. «Самолет» с текущим объемом строительства в 4,36 млн кв. м (по данным единой информсистемы «Наш.Дом.РФ») возглавляет топ-100 застройщиков жилья страны.