Украинские военные 31 августа и 1 сентября атаковали Белгородскую область 160 раз боеприпасами и беспилотниками

За 31 августа и 1 сентября Белгородская область была атакована со стороны Украины 160 боеприпасами и беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекинском городском округе зафиксировано 57 прилетов. По МАПП «Шебекино» выпущено 12 минометных снарядов, по хутору Балки — 11, по селу Новая Таволжанка — десять, по хутору Панков — девять, по селу Муром — шесть, по селу Середа — пять, по поселку Ленинский — четыре артиллерийских. Пострадавших нет. В Ленинском повреждена линия электропередачи.

В Белгородском районе зафиксировано 50 прилетов. По селу Наумовка выпущено 20 гранатометных и 18 артиллерийских снарядов, по селу Петровка — пять артиллерийских. В село Щетиновка выпущено три артиллерийских снаряда, а также с БПЛА сброшено четыре осколочных боеприпаса. Над селом Таврово сбит беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе зафиксировано 22 прилета. По окраине села Репяховка выпущено десять артиллерийских снарядов, по окраине села Поповка — восемь, по окраине села Староселье — четыре минометных. Пострадавших нет. В Поповке повреждены окна и забор в одном частном домовладении.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок — зафиксировано десять прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском горокруге зафиксировано шесть минометных прилетов по окраине хутора Байрак. В селе Дроновка с БПЛА сброшено три осколочных боеприпаса. Там же один беспилотник совершил самоподрыв, еще один был сбит. Также сбит БПЛА над поселком Горьковский. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе зафиксировано шесть прилетов. По хутору Старый выпущено четыре минометных снаряда, по хутору Киселев — два артиллерийских. Пострадавших и разрушений нет.

В Красногвардейском районе в селе Красное в огороде одного из домовладений упал беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.

В Новооскольском горокруге в районе села Киселевка упал еще один БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

О последствиях обстрелов Белгородской области 2 сентября читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте