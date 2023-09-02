Из-за украинского обстрела в Белгородской области погиб человек, еще двое ранены

В результате обстрела из ракетных систем залпового огня со стороны Украины в поселке Уразово Валуйского городского округа Белгородской области в результате взрыва погиб мужчина. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале рассказал, что один из снарядов попал в частный жилой дом, а человек получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

По словам главы региона, еще двое жителей ранены. У мужчины — осколочные ранения грудной клетки, у женщины — осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины. Они доставлены в центральную районную больницу. Врачи оценивают состояние раненых как тяжелое.

Всего в результате обстрела ракетными боеприпасами повреждено около 20 домовладений. «Оперативные и аварийные службы на месте, продолжается подомовой обход территории», — добавил господин Гладков.

В Валуйском горокруге 2 сентября ВСУ также дважды атаковали село Долгое взрывными устройствами, сброшенными с БПЛА. Пострадавших нет, рассказал губернатор. Однако взрывной волной выбило стекло и посекло фасад частного домовладения и повредило один легковой автомобиль. Также повреждения зафиксированы на «одном инфраструктурном объекте связи».

Кроме того, в Грайворонском гороруге система ПВО сбила беспилотник, рассказал Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших нет, повреждены окна в одном частном домовладении в селе Головчино.

О массовой атаке украинскими беспилотниками читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Глубоко дронут».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте