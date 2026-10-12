Банкам урежут дешевую связь

Это нужно банкам, потому что они получают доступ к информации о клиенте. Они чаще с нами контактируют, то есть для них это оборачивается выгодой от других направлений бизнеса. В этом плане у операторов не так много способов удержать клиента, но нельзя сказать, чтобы их не было. Сами же сотовые компании продавали банкам оптовый доступ к своим сетям. Они же задавали условия, на которых банки подключаются. Почему теперь возникает вопрос, что их надо как-то спасать, защищать? Например, сейчас запускается 5G. Можно оставить его только себе, своим абонентам, а клиентам банков сохранить только LTE. Можно повысить цены на оптовую связь, тогда банкам будет менее выгодно отдавать её бесплатно.