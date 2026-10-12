Банкам урежут дешевую связь
Какие меры против недорогих тарифов финансовых организаций обсуждает Минцифры
12.10.2026, 18:10
Банки могут лишиться возможности предлагать слишком дешевую мобильную связь. Минцифры обсуждает новые требования для виртуальных операторов. Речь о компаниях, которые оказывают услуги связи под собственным брендом, но базовые станции, вышки и радиочастоты арендуют у классических сотовых операторов.
По словам министра цифрового развития Максута Шадаева, банки предлагают мобильную связь по слишком низким ценам за счет собственных средств. Так они привлекают клиентов и удерживают их внутри своих экосистем. Однако традиционные операторы опасаются, что из-за этого теряют абонентов и доходы, необходимые для развития сетей. В министерстве считают, что виртуальные операторы не должны демпинговать за счет поддержки банков. Впрочем, повышать цены на их услуги необязательно, считает исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков:
«Действительно такая проблема на рынке есть. Многие операторы, которые относятся к так называемым экосистемам, в рамках комплексного обслуживания банковских клиентов предлагают достаточно дешевые тарифы. С одной стороны, можно понять беспокойство сотовых компаний, которые зарабатывают на классическом телекоме. Но мы же знаем, что банковские операторы покупают этот трафик по определенной рыночной цене.
Не думаю, что мобильные операторы, что называется, остаются в накладе. Исходя из той информации, которая есть у меня, стоимость трафика в межоператорских взаимоотношениях вполне покрывает затраты хост-операторов.
Проблема в том, что MNP (процедура переноса телефонного номера) теперь стала намного проще. Развитие цифровых сервисов, в частности использование „Госключа“, позволяет делать это буквально в считанные дни. Новое поколение пользователей более подвижно в части смены оператора, миграция уже определяется не десятками тысяч, а сотнями тысяч абонентов. Давайте посмотрим и на то, что предлагают сами мобильные операторы в рамках своей экосистемы по демпинговым ценам, если, допустим, абонент заключает договор еще и на домашний интернет, те же самые пакеты по доступу к онлайн-кинотеатрам. Я бы не драматизировал эту историю, как это делают операторы, а смотрел бы не на цены, а на наборы сервисов, которые можно предоставлять клиентам, и бороться за него сервисом, а не ценой».
Ранее уже предлагалось ввести минимальную плату за обслуживание абонента в размере 250 руб. в месяц, чтобы банки не вводили бесплатные тарифы. Также среди мер обсуждалось увеличение отчислений виртуальных операторов в резерв универсального обслуживания с 2% до 4%. Условия банков сейчас слишком привлекательны, считает телекоманалитик Telegram-канала Abloud62 Алексей Бойко:
«Для клиентов банковские операторы зачастую интересны даже не столько самими условиями, сколько тем, что в банковской экосистеме им комфортнее. Банку это вполне по силам: сделать скидку, предложить какие-то красивые условия или вообще оплатить абоненту счета за связь.
Это нужно банкам, потому что они получают доступ к информации о клиенте. Они чаще с нами контактируют, то есть для них это оборачивается выгодой от других направлений бизнеса. В этом плане у операторов не так много способов удержать клиента, но нельзя сказать, чтобы их не было. Сами же сотовые компании продавали банкам оптовый доступ к своим сетям. Они же задавали условия, на которых банки подключаются. Почему теперь возникает вопрос, что их надо как-то спасать, защищать? Например, сейчас запускается 5G. Можно оставить его только себе, своим абонентам, а клиентам банков сохранить только LTE. Можно повысить цены на оптовую связь, тогда банкам будет менее выгодно отдавать её бесплатно.
Если говорить о том, какие ограничения может ввести Минцифры, то привлекать регулятора к решению проблем мне не кажется в принципе правильным.
Ну, а регулятор, конечно, может, например, сказать: а пусть банкам нельзя будет предоставлять связь бесплатно, или: а пусть банки ограничат размер пакета, чтобы не было анлима. Но это регулирование розничных услуг, в общем, очень такая порочная практика».
По данным ComNews Research, в прошлом году выручка рынка виртуальных операторов достигла 111 млрд руб., а число их сим-карт превысило 40 млн. На банковские компании пришлось 93% абонентской базы независимых виртуальных операторов.