NYT: отставка Резникова связана с затянувшимся военным конфликтом с Россией

Главу Минобороны Украины Алексея Резникова могли уволить в том числе из-за затянувшегося военного конфликта с Россией, сообщает The New York Times. Издание ссылается на неназванного чиновника в администрации президента Украины Владимира Зеленского.
Фото: Press Service of the Defence Ministry of Ukraine / Handout / Reuters
По его словам, «встряска» в Министерстве обороны произошла по нескольким причинам. В их число, по его словам, «входило понимание того, что Украине понадобится новое руководство по мере затягивания войны». Он напомнил о коррупционном скандале с военными контрактами, а также заявил, что господин Резников сам просился в отставку.
Господин Зеленский вчера, 3 сентября, объявил, что Алексей Резников покинет свой пост. Президент Украины выдвинул на пост главы военного ведомства главу Фонда госимущества Украины, экс-депутата Рады Рустема Умерова. Господин Резников возглавлял Минобороны Украины с ноября 2021 года. Сегодня Алексей Резников подал в отставку.
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