NYT: отставка Резникова связана с затянувшимся военным конфликтом с Россией

Главу Минобороны Украины Алексея Резникова могли уволить в том числе из-за затянувшегося военного конфликта с Россией, сообщает The New York Times. Издание ссылается на неназванного чиновника в администрации президента Украины Владимира Зеленского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Press Service of the Defence Ministry of Ukraine / Handout / Reuters Фото: Press Service of the Defence Ministry of Ukraine / Handout / Reuters

По его словам, «встряска» в Министерстве обороны произошла по нескольким причинам. В их число, по его словам, «входило понимание того, что Украине понадобится новое руководство по мере затягивания войны». Он напомнил о коррупционном скандале с военными контрактами, а также заявил, что господин Резников сам просился в отставку.

Господин Зеленский вчера, 3 сентября, объявил, что Алексей Резников покинет свой пост. Президент Украины выдвинул на пост главы военного ведомства главу Фонда госимущества Украины, экс-депутата Рады Рустема Умерова. Господин Резников возглавлял Минобороны Украины с ноября 2021 года. Сегодня Алексей Резников подал в отставку.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер