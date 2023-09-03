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Чем известен министр обороны Украины Алексей Резников

3 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил, что министр обороны страны Алексей Резников покинет свой пост. Подробности его биографии — в материале «Ъ».

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Фото: Gleb Garanich, Reuters

Резников Алексей Юрьевич родился 18 июня 1966 года во Львове Украинской ССР. В 1991 году окончил юрфак Львовского госуниверситета по специальности «Правоведение».

В 1984−1986 годах проходил срочную военную службу в парашютно-десантной службе ВВС СССР. По окончании университета занимался юридической деятельностью. В 1991 году стал соучредителем брокерской компании «Галицкие ценные бумаги».

В 1994 году получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью. В 1999−2002 годах — заместитель председателя Центра развития украинского законодательства. В 2000 году стал учредителем юридической компании «Правис», позже она носила название «Резников, Власенко и партнеры», а затем — «Магистр и партнеры».

В 2011–2014 годах — главный юрисконсульт адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». По совместительству был адвокатом и партнером АО «Меджистерс».

Одновременно в 2008–2014 годах был депутатом Киевского городского совета VI созыва от блока Николая Катеринчука. В 2014 году избирался депутатом Киевгорсовета от партии «Удар» Виталия Кличко. С 19 июня 2014 года — заместитель городского головы и секретарь Киевгорсовета.

В 2016–2018 годах был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий. С ноября 2018 года возобновил юридическую практику в качестве партнера юридической фирмы «Астерс».

В 2019 году был уполномочен президентом Украины Владимиром Зеленским представлять интересы Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

С 4 марта 2020 по 4 ноября 2021 года был вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий. 5 мая 2020 года указом президента Украины был назначен первым заместителем председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

4 ноября 2021 года Верховная рада утвердила Алексея Резникова министром обороны Украины в правительстве Дениса Шмыгаля. Его кандидатура была предложена президентом Владимиром Зеленским и поддержана 273 голосами депутатов при 226 необходимых. На посту главы Минобороны Резников сменил Андрея Тарана.

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