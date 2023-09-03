Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Резникова

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что министр обороны страны Алексей Резников покинет свой пост. По его словам, кандидатуру нового главы военного ведомства он внесет на утверждение Верховной рады на следующей неделе. Глава государства считает, что министром обороны должен стать глава Фонда госимущества Украины, экс-депутат Рады Рустем Умеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Press Service of the Defence Ministry of Ukraine / Handout / Reuters Фото: Sergei Kholodilin / BelTA Pool Photo / AP Следующая фотография 1 / 2 Фото: Press Service of the Defence Ministry of Ukraine / Handout / Reuters Фото: Sergei Kholodilin / BelTA Pool Photo / AP

«Парламенту будет предложено принять кадровое решение. Я решил произвести замену министра обороны Украины. Алексей Резников прошел более 550 дней полномасштабного военного конфликта. Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом. Сейчас возглавить министерство должен Рустем Умеров. Верховная рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры»,— пояснил господин Зеленский в своем видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале украинского президента.

По информации украинского парламентария Алексея Гончаренко, после отставки с поста министра обороны Алексей Резников с большой вероятностью будет назначен послом Украины в Великобритании.

Господин Резников возглавлял украинское военное ведомство с ноября 2021 года. До этого был вице-премьером Украины (2020–2021) и представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны (2019–2020).

В январе 2023 года Минобороны Украины оказалось в центре громкого коррупционного скандала. Ведомство обвиняли в закупке продуктов для тыловых частей украинской армии по ценам минимум в два-три раза выше рыночных. На этом фоне в отставку подал отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ замминистра Вячеслав Шаповалов. Вслед за ним полномочия сложили замдиректора департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий, бывший замглавы предприятия «Промоборонэкспорт» Владимир Терещенко. Всем им предъявлены обвинения в растрате и хищениях.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов