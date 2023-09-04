Министр обороны Украины Резников подал в отставку

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление о своей отставке. О том, что министр покинет пост, накануне объявил президент Владимир Зеленский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Резников с заявление об отставке

Фото: Соцсети Алексея Резникова Алексей Резников с заявление об отставке

Фото: Соцсети Алексея Резникова

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал в Верховную раду Украины заявление об отставке. К отчету готов. Держим строй!» — написал министр в соцсети Х. К своему посту он приложил фотографию самого заявления.

Господин Резников возглавлял военное ведомство с ноября 2021 года. До этого был вице-премьером Украины (2020–2021) и представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны (2019–2020). Украинский президент сказал, что Минобороны «нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», и возглавить его должен глава Фонда госимущества Украины, экс-депутат Рустем Умеров.

По данным источника The New York Times, отставка Алексея Резникова связана в том числе с затянувшимся военным конфликтом с Россией. Также в числе причин он назвал коррупционный скандал, в который Минобороны Украины попало в январе, когда ведомство обвиняли в закупке продуктов для тыловых частей украинской армии по ценам минимум в два-три раза выше рыночных.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер