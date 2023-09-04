Что происходит после ввода войск России на Украину. День 558-й

Российские самолеты уничтожили четыре украинских катера, которые шли к Крыму. Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Алексея Резникова. Возле Крыма и над Курской областью были сбиты два беспилотника. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

10:11. Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле села Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение.

9:59. В Запорожской области задержан сообщник украинских диверсантов (гражданин Украины), собравший и передавший им несколько бомб для терактов, сообщила ФСБ.

9:52. Резников подал заявление об отставке в Верховную раду.

9:21. Китайские банки предоставили миллиарды долларов российским кредитным организациям, поскольку западные финансовые организации прекратили свою деятельность в стране после начала боевых действий на Украине, следует из проведенного британской газетой Financial Times исследования.

9:20. Правоохранительные органы Украины утром снова получили информацию о минировании всех столичных школ. Как сообщила Киевская городская военная администрация, эвакуация пока не объявлена. Это уже второй подобный инцидент за четыре дня.

9:14. Полиция на Украине оцепила Свято-Богоявленский женский монастырь Тернопольской епархии с целью его закрытия и выселения монахинь, сообщили в канонической УПЦ.

8:52. 16 пророссийских хакерских групп заявили о проведении операции против «пособников украинских атак» на Россию, на данный момент выведено из строя 127 ресурсов стран Прибалтики и Польши, взломана база данных МВД Латвии, сообщает «РИА Новости».

8:44. Поставки сжиженного природного газа в страны ЕС в августе 2023 г. снизились до минимума с февраля прошлого года, составив 9,8 млрд куб. м., пишут «Ведомости».

8:37. Четыре катера американского производства с украинскими военными были уничтожены российскими самолетами в северо-западной части акватории Черного моря. Минобороны РФ утверждает, что они двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.

8:37. Эрдоган планирует на встрече с Путиным в Сочи заявить о готовности Анкары выступить посредником по Украине — газета Milliyet со ссылкой на источники.

8:37. Эрдоган проведет 5 сентября заседание кабмина Турции для обсуждения итогов переговоров с Путиным, сообщил источник ТАСС.

8:37. Зеленский сообщил, что решил снять Резникова с поста министра обороны Украины.

8:36. Президент Турции планирует обсудить с Путиным зерновую сделку с новыми условиями ООН, сообщил ТАСС источник.

8:36. Минобороны РФ заявили об уничтожении беспилотников над Курской областью и Черным морем у Крыма.