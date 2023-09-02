Мятежники Габона объявили об открытии границ страны

Полковник Ульрих Манфумби Манфумби, официальный представитель мятежников Габона, объявил, что новое военное руководство страны решило «немедленно» открыть сухопутные, морские и воздушные границы со 2 сентября. О закрытии границ военные заявили 30 августа.

«Этот шаг отражает наше стремление сохранить уважение к верховенству закона, хорошие отношения с нашими соседями и всеми государствами мира, а также делается в целях бесперебойного функционирования государства. Он демонстрирует и твердое желание соблюдать международные обязательства страны»,— заявил Ульрих Манфумби Манфумби в эфире национального телевидения, передает AFP.

Пребывающие на территории Габона или покидающие страну, уточнил представитель мятежников, должны учитывать действие комендантского часа с 18:00 до 6:00.

На прошлой неделе в Габоне прошли президентские выборы, по итогам которых в третий раз победил 64-летний Али Бонго Ондимба. Его семья правит страной уже 56 лет. 30 августа военные Габона объявили о захвате власти и поместили господина Ондимбу под домашний арест, а одного из его сыновей арестовали за госизмену. Африканский союз, страны Европы и США призвали военных прийти к мирному урегулированию ситуации.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «И ты, Габон».

Лусине Баласян