Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мятежники Габона объявили об открытии границ страны

Полковник Ульрих Манфумби Манфумби, официальный представитель мятежников Габона, объявил, что новое военное руководство страны решило «немедленно» открыть сухопутные, морские и воздушные границы со 2 сентября. О закрытии границ военные заявили 30 августа.

«Этот шаг отражает наше стремление сохранить уважение к верховенству закона, хорошие отношения с нашими соседями и всеми государствами мира, а также делается в целях бесперебойного функционирования государства. Он демонстрирует и твердое желание соблюдать международные обязательства страны»,— заявил Ульрих Манфумби Манфумби в эфире национального телевидения, передает AFP.

Пребывающие на территории Габона или покидающие страну, уточнил представитель мятежников, должны учитывать действие комендантского часа с 18:00 до 6:00.

На прошлой неделе в Габоне прошли президентские выборы, по итогам которых в третий раз победил 64-летний Али Бонго Ондимба. Его семья правит страной уже 56 лет. 30 августа военные Габона объявили о захвате власти и поместили господина Ондимбу под домашний арест, а одного из его сыновей арестовали за госизмену. Африканский союз, страны Европы и США призвали военных прийти к мирному урегулированию ситуации.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «И ты, Габон».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...