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Африканский союз осудил действия военных, объявивших о захвате власти в Габоне

Африканский союз (АС) решительно осудил действия военных, которые объявили о захвате власти в Габоне после переизбрания президента страны Али бен Бонго Ондимба на третий срок. Заявление председателя Комиссии АС Мусы Факи Махамата опубликовано на официальном сайте союза.

«Председатель Комиссии АС Муса Факи Махамат с большой обеспокоенностью следит за ситуацией в Габонской Республике и решительно осуждает попытку государственного переворота в стране»,— сказано в документе.

В своем заявлении Муса Факи Махамат призвал национальную армию и силы безопасности придерживаться своих полномочий и гарантировать физическую неприкосновенность президента Габона, членов его семьи и правительства. Он также призвал «всех политических и гражданских акторов, а также военных» страны отдать предпочтение мирному урегулированию ситуации.

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26 августа в Габоне прошли президентские, парламентские и муниципальные выборы. По их итогам 64-летний Али Бонго Ондимба победил, набрав 64,27% голосов. Он занимает пост c 2009 года. Семья Али Бонго Ондимба правит Габоном уже 56 лет, предыдущим президентом с 1967 года был его отец Омар Бонго. Сегодня, 30 августа, военные Габона объявили о захвате власти. Али Бонго Ондимба поместили под домашний арест, один из его сыновей арестован за госизмену.

Подробнее о выборах — в публикации «Ъ» «Президент, сын президента».

Олеся Павленко

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