И ты, Габон

Очередная африканская страна вступила в период нестабильности. Через несколько дней после президентских выборов группа габонских военных объявила о захвате власти. В качестве мотива своих действий они назвали «безответственное и непредсказуемое управление, которое рискует ввергнуть страну в хаос». Президент Али Бонго Ондимба, накануне переизбранный на третий срок, оказался под домашним арестом. В МИД РФ «с обеспокоенностью восприняли сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в дружественной африканской стране».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Переворот возглавил командующий Республиканской гвардией Брис Клотер Олиги Нгема. Местное телевидение показало сюжет о том, как его триумфально пронесли по улицам на руках сотни военных

Фото: Gabon24 / AP Переворот возглавил командующий Республиканской гвардией Брис Клотер Олиги Нгема. Местное телевидение показало сюжет о том, как его триумфально пронесли по улицам на руках сотни военных

Фото: Gabon24 / AP

Триггером для действий военных послужили субботние выборы, по итогам которых с результатом 64,26% голосов на третий срок был переизбран действующий президент Али Бонго Ондимба — бессменный глава государства с 2009 года. Его соперник Альбер Ондо Осса получил 30,77%.

Голосование проходило в условиях повышенных мер безопасности. На избирательные участки не были допущены иностранные журналисты, было резко ограничено число наблюдателей. Накануне в стране отключили интернет, а также вещание телеканала France 24 и радио RFI. А после завершения голосования в стране был введен комендантский час. Власти опасались беспорядков и судебных исков со стороны оппозиции. Та еще до объявления результатов 29 августа заявила о победе своего кандидата с предварительным результатом в 70% голосов.

Габон считался одной из самых стабильных стран Центральной Африки и близким союзником своей бывшей метрополии – Франции. Там работает много французских компаний (в особенности занятых в горнодобывающем секторе). Кроме того, в Габоне находится одна из трех французских военных баз в Западной Африке (там служат около 400 военных).

Богатая нефтью и лесными ресурсами страна располагает одним из самых высоких подушевых ВВП в Африке и считается пионером «зеленой экономики».

В то же время за этими показателями скрывается высокий уровень неравенства, бедности и безработицы, а члены семьи Бонго неоднократно становились фигурантами расследований по подозрению в коррупции и нецелевом использовании государственных средств.

Ранее в стране уже предпринимались попытки военных переворотов. Так, 7 января 2019 года группа служащих Республиканской гвардии призвала народ к восстанию и «восстановлению демократии». Действия гвардейцев во многом были связаны со слухами о болезни и недееспособности президента: в октябре 2018 года Али Бонго Ондимба пережил сердечный приступ и долгие месяцы после этого практически не появлялся на публике.

Тогда переворот не удался, его организаторы и участники были арестованы. Но разговоры о состоянии здоровья главы государства не утихали. При этом за время длительного отсутствия президента на первый план выдвинулся его сын Нуреддин Бонго Валентен.

В 2023 году он, кстати, возглавил предвыборную кампанию отца. Это породило слухи о подготовке к очередной передачи власти — на сей раз третьему поколению семейства.

Отец нынешнего президента Альбер-Бернар (с 1973 года, после обращения в ислам — Омар) Бонго руководил Габоном в 1967–2009 годах. Его восхождение к власти тоже началось, по сути, с попытки переворота. 17 февраля 1964 года группа военных арестовала первого президента независимого Габона Леона Мба вместе с его ближайшим помощником Альбер-Бернаром Бонго. После предотвращения путча с помощью военного вмешательства Франции господин Бонго возглавил министерство обороны. Смертельно больной раком президент Мба внес поправки в конституцию и учредил пост вице-президента специально под своего соратника. Вскоре после победы тандема на выборах в марте 1967 года Леон Мба скончался, и его пост занял Альбер-Бернар Бонго. Тот быстро упразднил вице-президентский пост, распустил партию Мба и установил однопартийный режим. С точки зрения президента, к демократии страна тогда была еще не готова.

В мае 1985 года Омар Бонго пережил попытку переворота. Но в целом за 42 года президенту удалось выстроить достаточно стабильную систему, в которой ключевые позиции в законодательных и исполнительных органах власти разных уровней, а также в силовых структурах занимали члены его обширного семейства (в частности, дети от трех браков).

К моменту смерти отца Али Бонго Ондимба занимал пост министра обороны. Он всегда был куда менее популярен в стране, чем первый президент, но благодаря неоднократному изменению избирательных норм и других правил игры политику удавалось оставаться у власти. Теперь же, как стало известно в среду, он находится под домашним арестом в окружении членов своей семьи и врачей. Кроме того, сообщалось, что его сын Нуреддин Бонго Валентен арестован за госизмену.

Выступив по телевидению, военные заявили, что «от имени габонского народа и в качестве гаранта защиты институтов решили защитить мир, положив конец существующему режиму».

Военная хунта назвала себя «Комитетом по переходу и восстановлению государственных институтов». Итоги президентских выборов аннулированы, границы страны закрыты, а все государственные институты (правительство, парламент, Конституционный суд и так далее) распущены.

Инициативу взял в свои руки командующий Республиканской гвардией Брис Клотер Олиги Нгема. Местное телевидение показало сюжет о том, как его триумфально пронесли по улицам на руках сотни военных. И скандировали: «Олиги — президент!» Сам он в среду уже раздавал интервью. И, в частности, в интервью французской газете Le Monde рассказал о своем видении причин путча: «В Габоне наблюдается недовольство, но помимо этого, есть и болезнь главы государства. Все об этом говорят, но никто не берет на себя ответственность. Он (президент.— “Ъ”) не имел права избираться на третий срок, была попрана конституция страны, сам порядок (проведения.— “Ъ”) выборов был неприемлемым. Поэтому армия приняла решение перевернуть эту страницу и взять на себя ответственность».

Первая реакция международного сообщества на происходящее была негативной. Африканский союз решительно осудил действия военных, призвав все стороны к урегулированию ситуации мирным путем. В правительстве Франции выступили со схожим заявлением. Военные перевороты в Африке противоречат интересам Евросоюза, заверила глава комитета Европарламента по обороне Натали Луазо. А глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал вынести вопрос о ситуации в Габоне на обсуждение участников встречи глав МИДов стран Евросоюза, которая состоится 31 августа в испанском Толедо.

Следят за происходящим и в России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что «ситуация в Габоне является предметом глубокой озабоченности».

«В Москве с обеспокоенностью восприняты сообщения о резком осложнении внутренней обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию»,— заявила, в свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. При этом она призвала россиян «временно воздержаться от поездок в эту страну, не вызванных острой необходимостью».

Предыдущий переворот в Африке произошел в июле: военные Нигера арестовали президента Мохамеда Базума и сформировали Национальный совет по охране Родины. Переговоры представителей международного сообщества с нигерскими военными пока успехом не увенчались, над страной нависла угроза иностранной военной интервенции. Путч в Габоне стал восьмым подобным событием в странах Западной и Центральной Африки с 2020 года.

Алексей Целунов, Павел Тарасенко