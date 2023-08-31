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Коммерсантъ FM
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США призвали мятежников Габона освободить избранное руководство страны

Соединенные Штаты обеспокоены военным переворотом в Габоне и выступают против неконституционной передачи власти, говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепа Мэттью Миллера. Вашингтон призвал военных освободить членов правительства, их семьи, а также сохранить гражданские права.

«Кроме того, мы призываем всех участников проявить сдержанность и уважение к правам человека и решить свои проблемы мирным путем посредством диалога после объявления результатов выборов»,— говорится в заявлении.

На прошлой неделе в Габоне состоялись президентские выборы, по итогам которых в третий раз победил 64-летний Али Бонго Ондимба (64,27% голосов). Его семья правит государством уже 56 лет. 30 августа военные Габона объявили о захвате власти и поместили президента Али Бонго Ондимба под домашний арест, а одного из его сыновей арестовали за госизмену.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «И ты, Габон».

Лусине Баласян

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