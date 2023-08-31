Чем известен подавший в отставку министр обороны Великобритании Бен Уоллес

Британский министр обороны Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет на посту. Подробности его биографии — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бен Уоллес

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Бен Уоллес

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Роберт Бен Лобан Уоллес родился 15 мая 1970 года в Лондоне. Окончив школу, некоторое время работал инструктором по лыжному спорту в Австрии. Вернувшись в Великобританию, поступил в Королевскую военную академию.

В 20 лет был зачислен в шотландскую гвардию (пехотный полк британской армии). Проходил службу в Северной Ирландии, Центральной Америке, Германии и на Кипре. Был командиром сначала взвода, затем роты. Оставил службу в звании капитана в 1998 году и уехал в Шотландию.

В 1999–2003 годах был депутатом регионального парламента Шотландии от Консервативной партии, был членом комитета по здравоохранению. Затем переселился в английское графство Ланкашир и в 2005 году был избран в Палату общин, переизбирался в 2010, 2015, 2017 и 2019 годах. В 2008 году получил звание «депутат года» за усилия по обеспечению финансовой прозрачности деятельности парламента.

При премьер-министре Дэвиде Кэмероне в 2010–2012 годах был личным парламентским секретарем министра юстиции Кена Кларка. В 2015–2016 годах занимал пост государственного министра по делам Северной Ирландии. На референдуме по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза выступал за сохранение членства страны в сообществе.

В правительстве Терезы Мэй в 2016–2019 годах был госминистром в Министерстве внутренних дел, курировал вопросы безопасности и противодействия экономическим преступлениям.

В 2019 году вступивший в должность премьер-министра Великобритании Борис Джонсон назначил Бена Уоллеса министром обороны. В ноябре 2019 года он счел Россию главной угрозой для НАТО и заявил, что противостоять ей можно лишь с помощью укрепления международного сотрудничества. Позже Уоллес заявлял о необходимости уменьшить зависимость от США.

11 февраля 2022 года состоялся первый визит главы британского оборонного ведомства в Россию более чем за 20 лет — Бен Уоллес встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По итогам беседы господин Уоллес заявил, что верит заверениям российских военных, что они не собираются вторгаться на Украину.

Уоллес известен своими громкими заявлениями. 23 февраля 2022 года после признания РФ самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Уоллес заявил, что «шотландские гвардейцы надрали зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму (Великобритания вступила в войну в 1854 году.— “Ъ”), мы всегда можем повторить». В июле 2023 года в ходе саммита НАТО политик заявил, что странам Запада хотелось бы услышать от Украины слова благодарности за поставки оружия и военной техники, отметив, что «мы не Amazon». Позже уточнил, что его слова были не так поняты.

Бен Уоллес сохранял пост после формирования правительства Лиз Трасс в сентябре 2022 года, а также после формирования кабинета Риши Сунаком в октябре 2022 года. Он претендовал на пост генсека НАТО, однако страны альянса решили продлить на год полномочия действующего руководителя Йенса Столтенберга. В июле 2023 года в интервью The Times Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью, не будет баллотироваться в члены британского парламента и уйдет из политики.