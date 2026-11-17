Повышение предельного возраста женщин на военной службе приняли в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания женщин на военной службе — с 45 до 50 лет. Одновременно документ предусматривает увеличение предельного возраста пребывания в запасе для женщин-офицеров — с 50 до 55 лет, для военнослужащих с другими воинскими званиями — с 45 до 50 лет. Законопроект единогласно поддержали 418 депутатов.
Представляя поправки, заместитель министра обороны Василий Горемыкин заявил, что их принятие позволит создать дополнительные социальные гарантии для женщин-военнослужащих и в том числе предоставить им право на пенсионное и медицинское обеспечение. Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Касатонов («Единая Россия») назвал инициативу мерой социальной справедливости. По его словам, женщины нередко поступают на военную службу в возрасте 25–30 лет и к достижению нынешнего предельного возраста не успевают набрать 20 лет выслуги, необходимых для назначения военной пенсии и получения права на жилищное обеспечение.
В ходе обсуждения депутат Алексей Верещагин (ЛДПР) обратил внимание на последствия повышения предельного возраста пребывания в запасе. Он поинтересовался, коснутся ли новые нормы женщин, которые ранее уже были сняты с воинского учета по возрасту, и означает ли это, что их могут вновь поставить на учет и привлекать к военным сборам или мобилизации. Василий Горемыкин в ответ напомнил, что закон не будет иметь обратной силы: в отношении женщин, уже уволенных со службы, продолжат действовать прежние нормы.