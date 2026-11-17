Госдума одобрила в первом чтении увеличение штрафов по 29 статьям КоАП
штраф за курение, распитие алкоголя в общественных местах и появление нетрезвым на улице предлагается увеличить до 1–3 тыс. руб. (сейчас 0,5–1,5 тыс.);
штраф за мелкое хулиганство предлагается довести до 1-2 тыс. руб. (вместо нынешних 0,5–1 тыс.);
штраф за неповиновение хулиганов полицейским вырастет до 7,5 тыс. руб. Сейчас максимальный штраф — 2 тыс. руб.;
за проживание без паспорта или по недействующему документу штраф предложили увеличить до 4–6 тыс. руб. (вместо 2–3 тыс.). В Москве и Санкт-Петербурге предусмотрен повышенный штраф — 6–10 тыс. руб. (сейчас 3–5 тыс. руб.);
за нарушение правил проведения митингов физических лиц предлагается штрафовать на 15–20 тыс. руб. (сейчас 10–20 тыс.), а максимальную санкцию для юрлиц предложили увеличить со 100 тыс. до 200 тыс. руб.;
за организацию митинга и пикета без уведомления властей может грозить санкция до 30–50 тыс. руб. (сейчас 20–30 тыс.) для граждан, а для юрлиц — до 130–370 тыс. руб. (сейчас 70–200 тыс.).