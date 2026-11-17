Законопроект также предлагает увеличить штрафы за распространение экстремистских материалов и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Гражданам за нарушение может грозить штраф от 35 тыс. до 50 тыс. руб. (сейчас от 30 тыс. до 50 тыс. рублей), должностным лицам — от 200 тыс. до 370 тыс. руб. (сейчас от 100 тыс. до 200 тыс. руб.), юридическим лицам — от 600 тыс. до 1 млн руб. (сейчас максимум 500 тыс. руб.).