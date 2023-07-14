Глава Минобороны Британии заявил, что его слова о благодарности со стороны Украины не так поняли

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что смысл его высказываний о необходимости благодарности со стороны Украины странам Запада исказили. Речь идет о заявлениях, которые он сделал в ходе саммита НАТО в Вильнюсе. По словам главы Минобороны, он имел в ввиду благодарность не правительствам, а гражданам и членам парламента во всем международном сообществе, потому что надо приложить усилия, чтобы убедить их в необходимости поддержки Украины. Об этом господин Уоллес написал в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Caroline Chia/File Photo, Reuters Фото: Caroline Chia/File Photo, Reuters

«Я говорил о том, что Украине необходимо иногда признавать, что во многих странах и в некоторых парламентах нет такой сильной поддержки, как в Великобритании. Это не относится к правительствам, а скорее к гражданам и членам парламента во всем международном сообществе»,— говорится в заявлении главы Минобороны. Благодарность со стороны Украины нужна в адрес тех граждан, которых еще нужно убедить в необходимости поддержки Киева, отметил господин Уоллес.

Министр также напомнил, что его просьба не сравнивать Великобританию с онлайн-маркетплейсом Amazon была озвучена еще в прошлом году. По его словам, это заявление должно было подчеркнуть, что отношения Великобритании с Украиной партнерские, а не «транзакционные».

Господин Уоллес отметил, что продолжит поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо. Он заявил, что Великобритании повезло, ведь, согласно опросам, около 70% британцев поддерживают помощь Киеву. Усилия по военному оснащению Украины поддерживают все партии в парламенте, отметил министр.

На саммите НАТО в Вильнюсе господин Уоллес сказал, что странам Запада хотелось бы услышать слова благодарности со стороны Украины. «Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия»,— сказал тогда министр.

В ходе саммита он также заявил, что во время прошлогоднего визита на Украину власти страны предоставили ему список необходимого украинской армии вооружения. «Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список»,— добавил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ попросил господина Уоллеса подробно объяснить ему, как именно украинским властям нужно благодарить Запад.

Подробнее об итогах вильнюсского саммита НАТО читайте в материале «Ъ» «Украине еще много надо до НАТО».