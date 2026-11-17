«Мы посылаем сигнал: вы больше не можете въезжать в ЕС без законных оснований и надеяться, что сможете просто так остаться»,— победоносно заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщая о договоренности пяти стран создать за пределами ЕС центр депортации. Эту инициативу датские власти вместе с ФРГ, Грецией, Нидерландами и Австрией обсуждали долгие месяцы, и вот наконец 16 ноября глава МВД Германии Александр Добриндт официально сообщил, что такой центр для размещения нелегальных мигрантов планируют открыть в Руанде. По его словам, это «конструктивный подход для людей, не имеющих права оставаться в Европе и лишенных здесь каких-либо перспектив, чьи страны происхождения не сотрудничают в вопросах их возвращения».