Нелегалам в ЕС устроят африканский тур в один конец
Пять стран Евросоюза создадут центр депортации в Руанде
Германия, Дания, Австрия, Греция и Нидерланды откроют центр депортации в Руанде для высылки туда мигрантов, которым отказали в получении убежища на территории этих стран. Инициаторы считают создание центра «историческим сдвигом» в миграционной политике ЕС. Правозащитники же указывают на проблемы с правами человека в Руанде и настаивают, что мигранты могут оказаться в опасности.
«Мы посылаем сигнал: вы больше не можете въезжать в ЕС без законных оснований и надеяться, что сможете просто так остаться»,— победоносно заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщая о договоренности пяти стран создать за пределами ЕС центр депортации. Эту инициативу датские власти вместе с ФРГ, Грецией, Нидерландами и Австрией обсуждали долгие месяцы, и вот наконец 16 ноября глава МВД Германии Александр Добриндт официально сообщил, что такой центр для размещения нелегальных мигрантов планируют открыть в Руанде. По его словам, это «конструктивный подход для людей, не имеющих права оставаться в Европе и лишенных здесь каких-либо перспектив, чьи страны происхождения не сотрудничают в вопросах их возвращения».
Создание центра находится пока на ранней стадии, детали прорабатываются, но предварительная схема уже ясна: мигрантов из пяти стран ЕС, которым отказали там в убежище, смогут отправлять в Руанду, где их обещают интегрировать в общество, предоставить доступ к образованию, работе и услугам здравоохранения. При желании оттуда они могут вернуться к себе на родину. Власти Руанды и ФРГ подчеркнули: речь не идет о некоем «массовом лагере», к каждому будет применяться «индивидуальный подход».
Работа центра должна начаться уже в 2027 году. Дипломатические источники AFP рассказали, что поначалу он будет работать в тестовом режиме и на этом этапе Руанда сможет принять не более 100 человек (по 20 от каждой из стран—участниц соглашения).
Власти восточноафриканской страны уже попросили о содействии Организацию ООН по миграции. Агентство допустило участие в инициативе «при условии соблюдения своего мандата и международных стандартов».
О необходимости отсылать нелегалов в третьи страны в обмен на финансовые вливания в такие страны в Евросоюзе говорили давно. Однако многим такая идея казалась спорной, особенно в случае с Руандой. В частности, немецкая правозащитная организация Pro Asyl утверждает, что в условиях произвольных задержаний несогласных с политикой властей в этой африканской стране отправка туда мигрантов станет «катастрофой в сфере прав человека». По этой причине в совместном заявлении 47 благотворительных и правозащитных организаций призвали отказаться от этих планов.
Четыре года назад британское правительство под руководством Бориса Джонсона также стремилось к высылке мигрантов в Руанду. Тогда возмущение правозащитников дошло до Верховного суда, который в 2023 году признал эту меру незаконной.
Нынешний план, уверяют его авторы, гораздо более гуманный, чем отвергнутый в итоге британский вариант.
Голландские власти, например, подчеркнули, что в первую очередь отправлять в Руанду будут одиноких мужчин и выходцев из того же региона.
Впрочем, подвох в том, что так будет лишь на первом этапе, а на дальнейшее четкие критерии и правила депортации стороны, судя по всему, до сих пор не согласовали.
Совершенно точно из программы пообещали исключить несовершеннолетних и лиц, которые могут подвергаться преследованиям в Руанде. Гарантируется, что в центр депортаций направят только тех, чьи заявки на получение убежища окончательно отклонены, а не находятся на стадии рассмотрения или обжалования.
Руанда — лишь одна из стран, с которыми в Евросоюзе планируют такого рода соглашение. Детальные переговоры с претендентами на прием нелегалов начались с весны, когда инициативу о создании центров депортации одобрил Европарламент, тем самым открыв дорогу для государств ЕС к переговорам с третьими странами. И сейчас в списке потенциальных «принимающих» государств около 8–10 стран, писало недавно Politico, называя в том числе Уганду.
В первую очередь создание подобных центров за пределами ЕС призвано решить острую проблему с «невозвращенцами». Как отмечают европейские СМИ, менее 30% мигрантов, которым было предписано покинуть ЕС, действительно уехали на родину.
«Если люди, не имеющие права на проживание в ЕС, не будут вывезены из страны, вся наша система предоставления убежища будет доведена до абсурда. Мы не позволим этому случиться. С помощью центров возвращения мы создаем историческую смену парадигмы в европейской миграционной политике. Чтобы мы были хозяевами в своем собственном доме как на национальном уровне, так и в ЕС»,— пояснил канцлер Австрии Кристиан Штокер, заочно отвечая на критику в адрес предложенной инициативы.