США разрешили Словакии еще 120 дней закупать российскую нефть
Словакия добилась от администрации США продления на 120 дней разрешения на покупку и оплату российской нефти без риска санкций. Об этом сообщила пресс-служба словацкого министерства экономики.
«Нашей целью было предотвратить ситуацию, в которой американские санкции могли бы угрожать поставкам нефти в Словакию и, следовательно, бесперебойной работе нашего нефтеперерабатывающего завода»,— прокомментировала вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова.
В ведомстве отметили, что продление не отменяет цели страны по снижению зависимости от одного поставщика нефти и диверсификации импорта за счет альтернативных источников. Минэкономики Словакии намерено продолжить переговоры по этому поводу с международными партнерами.
Сегодня аналогичное разрешение продлили для Венгрии до 19 марта 2027 года. Изначально оно действовало год и должно было истечь 21 ноября. Российская нефть поступает в Словакию и Венгрию по трубопроводу «Дружба».