Министр обороны Британии призвал Украину проявить благодарность: «Мы не Amazon»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что странам Запада хотелось бы услышать от Украины слова благодарности за поставки оружия и военной техники. Вместо этого, по словам министра, они слышат от Киева критику за отказ принимать страну в состав НАТО по ускоренной процедуре. Как отметил господин Уоллес, западным союзникам Киева часто очень тяжело даются решения о выделении дополнительных пакетов помощи, но они все равно продолжают поддерживать Украину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Риши Сунак (слева) и Бен Уоллес

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Риши Сунак (слева) и Бен Уоллес

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Нравится вам это или нет, но люди хотят увидеть немного благодарности. Иногда вы просите страны отказаться от своих собственных запасов оружия»,— рассказал господин Уоллес в ходе проходящего в Вильнюсе публичного форума НАТО (цитата по сайту НАТО). При этом в ряде случаев украинские власти просят передать на нужды армии страны вооружения, необходимые для обороны самих западных государств.

В качестве примера отсутствия благодарности господин Уоллес привел личный опыт. Министр вспомнил, что во время прошлогоднего визита на Украину власти страны предоставили ему список необходимого украинским вооруженным силам вооружения, что напомнило ему поход в магазин. «Знаете ли, мы не Amazon. Я сказал это им в прошлом году, когда проехал 11 часов для того, чтобы мне вручили список»,— добавил министр.

Сегодня газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что члены делегации США на саммите НАТО были в ярости из-за слов президента Украины Владимира Зеленского насчет перспектив Киева в Североатлантическом альянсе. Накануне начала саммита альянса он назвал беспрецедентным и абсурдным нежелание НАТО пригласить Украину. По мнению Владимира Зеленского, членство Киева в альянсе превращается в предмет торга с Россией.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов