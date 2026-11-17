Хуснуллин обсудил альтернативные маршруты доставки грузов в Крым
Вице-премьер Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий ударов ВСУ по Крымскому мосту. На нем, среди прочего, обсудили альтернативные маршруты доставки грузов на полуостров.
Вице-премьер поручил оперативно оценить сроки восстановления моста и увеличения пропускной способности. «Определили необходимые меры для оценки ущерба и начала строительных работ для восстановления моста. Также обсудили вопросы доставки грузов на Крымский полуостров альтернативными маршрутами»,— сказал господин Хуснуллин (цитата по пресс-службе правительства).
ВСУ дважды атаковали Крымский мост за последние сутки. После удара в ночь на 17 ноября СКР возбудил уголовное дело о теракте и сообщил о повреждениях конструкции моста. Масштаб повреждений ведомство не раскрыло.
Крымский мост — один из двух сухопутных маршрутов, который связывает полуостров с материковой частью России. В объезд моста до республики можно доехать только через трассу Р-280 «Новороссия» — она проходит через Мариуполь и Мелитополь. Советник главы Крыма Олег Крючков заверил, что мост практически не используется для поставок продовольствия, товаров и топлива, поэтому логистические цепочки нарушены не будут.