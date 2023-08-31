Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. Должность главы оборонного ведомства он занимал на протяжении четырех лет. Министр направил соответствующее обращение премьеру Великобритании Риши Сунаку. Господин Сунак принял его отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«В прошлом месяце я отметил четвертый год своего пребывания на посту министра обороны и девятый год в должности министра. Для меня было честью служить вам и вашим предшественникам, защищать великую страну и обеспечивать безопасность ее граждан»,— говорится в письме Бена Уоллеса Риши Сунаку, опубликованном на сайте британского правительства.

Господин Уоллес отметил, что за последнее время оборонное ведомство Великобритании продемонстрировало значительные результаты, в частности, провело успешные операции в Судане и Афганистане. Он также призвал премьера Великобритании увеличивать финансирование, чтобы усилить оборонный потенциал страны. «Знаю, что вы согласны со мной в том, что нельзя возвращаться ко временам, когда расходы на оборону рассматривались правительством как необязательные, и на вооруженных силах экономили. Я считаю, что в течение следующего десятилетия в мире будет расти нестабильность и станет менее безопасно»,— добавил он.

«После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности. Я занял государственный пост в 2005 году, и после стольких лет мне пора обратить внимание на те сферы жизни, которыми я ранее пренебрегал, и открыть для себя новые возможности»,— заключил господин Уоллес.

В ответном письме Риши Сунак отметил, что полностью понимает желание министра уйти в отставку. «Вы покидаете пост — с моей благодарностью и уважением»,— добавил премьер. По данным источников Sky News и Financial Times, на посту главы Минобороны Бена Уоллеса сменит бывший министр внутренних дел Великобритании Грант Шеппс. В настоящее время господин Шеппс занимает должность министра энергетической и углеродной безопасности.

Главой британского оборонного ведомства Бен Уоллес был назначен в 2019 году. С 2016-го по 2019-й господин Уоллес занимал должность младшего министра безопасности. С 2010 года был депутатом Палаты общин. До 2005 года служил в армии. Имеет воинское звание — капитан.

О своем намерении оставить пост министра обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал в июле. Он также претендовал на пост генсека НАТО, однако страны альянса решили продлить на год полномочия действующего руководителя Йенса Столтенберга.

Милена Костерева