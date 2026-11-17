Эффект разработанной бомбы
США впервые за 30 лет профинансируют создание совершенно нового ядерного боеприпаса
Комитет Сената США по ассигнованиям выделил в проекте бюджета на 2027 год $77 млн на программу B94 — это первый более чем за 30 лет случай присвоения нового индекса американской атомной авиабомбе свободного падения. По оценке американских СМИ, единственным известным проектом, подходящим под это описание, является проникающий боеприпас Nuclear Deterrent System-Air-delivered, работы над которым ведутся с 2022 года. Власти США ранее объясняли разработку этой бомбы тем, что им нужны «дополнительные ядерные опции для поражения укрепленных и глубоко заглубленных целей», чтобы «противники не смогли вывести свои наиболее ценные активы из-под удара».
На появление в проекте бюджета на 2027 финансовый год строки о выделении $77,1 млн на программу B94 обратила внимание исследовательница Федерации американских ученых Элиана Джонс. Каких-либо технических подробностей документ не содержит. Ранее этот индекс нигде публично не упоминался. В американской системе обозначений префикс B закреплен за ядерными авиабомбами, а боеголовки для баллистических и крылатых ракет получают индекс W. B94 следует в алфавитно-цифровой последовательности за последней новой разработкой — боеголовкой W93 для баллистических ракет подлодок Trident II.
Издание The War Zone (TWZ) в связи с появлением информации о B94 напоминает, что предыдущая попытка создания новой бомбы — B90 (Nuclear Depth/Strike Bomb), которая предназначалась для ударов по подводным лодкам и наземным целям как замена устаревшей B57,— была свернута в сентябре 1991 года после распада СССР и окончания холодной войны. B94 становится первой ядерной авиабомбой с совершенно новым индексом, создаваемой в США за 35 лет.
TWZ пришло к выводу, что единственным проектом, который подходит под этот индекс, является проникающий боеприпас Nuclear Deterrent System-Air-delivered (NDS-A), работы над которым ведутся как минимум с 2022 года.
«NDS-A предоставит президенту дополнительные ядерные опции для поражения укрепленных и глубоко заглубленных целей, гарантируя, что противники не смогут вывести свои наиболее ценные активы из-под удара»,— приводит издание объяснение Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при Минэнерго США.
В арсенале США сейчас есть только один специализированный проникающий ядерный боеприпас для поражения заглубленных бункеров — B61–11 (до 400 килотонн). Как пишет TWZ, новый боеприпас может заменить его или свободнопадающую мегатонную ядерную бомбу B83–1. Появление B94 вписывается в общую программу модернизации американской ядерной триады, включающую новые ракеты, подлодки и бомбардировщики.
«Существует мнение, что B94 станет дальнейшим развитием снятой с вооружения "мегатонки" B83 с повышенной проникающей способностью, и, соответственно, главной задачей будет гарантированное поражение заглубленных высокозащищенных объектов. Пока нет конкретики, и утверждать такое сложно, но это представляется вполне возможным вариантом»,— отметил в беседе с “Ъ” научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. По его словам, задачи для подобных изделий найдутся, а текущая опция с очередным вариантом B61 — а именно модернизированная ядерная авиабомба B61–13 мощностью 360 килотонн, которую 16 ноября начали поставлять для ВВС США,— может восприниматься как недостаточно мощная.
«К сожалению, информация о современных и перспективных свободнопадающих авиабомбах в российском ядерном арсенале отсутствует, соответственно, неизвестно, имеются ли у нас аналоги. Что у нас есть точно, так это различные объекты в горных массивах, в том числе и командный пункт абсолютной защищенности, завершение строительства которого анонсировал лично верховный главнокомандующий»,— напомнил Дмитрий Стефанович. По его словам, наличие таких объектов (разного назначения) у России, а также у Китая и Ирана, вероятно, является весомым аргументом для американцев при создании подобных изделий, если гипотеза о назначении B94 верна.
11 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что на завершающем этапе находится создание «нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами». «Его запас прочности будет исключительно высоким»,— сказал он.