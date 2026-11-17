«К сожалению, информация о современных и перспективных свободнопадающих авиабомбах в российском ядерном арсенале отсутствует, соответственно, неизвестно, имеются ли у нас аналоги. Что у нас есть точно, так это различные объекты в горных массивах, в том числе и командный пункт абсолютной защищенности, завершение строительства которого анонсировал лично верховный главнокомандующий»,— напомнил Дмитрий Стефанович. По его словам, наличие таких объектов (разного назначения) у России, а также у Китая и Ирана, вероятно, является весомым аргументом для американцев при создании подобных изделий, если гипотеза о назначении B94 верна.