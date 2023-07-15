Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что осенью покинет свой пост

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Times заявил, что покинет свой пост осенью, не будет баллотироваться в члены британского парламента и уйдет из политики. При этом он подчеркнул, что не покинет пост министра раньше положенного срока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Накануне The Times писала, что господин Уоллес рассматривает возможность ухода с поста в процессе осенних перестановок в правительстве. Должность может занять замминистра финансов Джон Глен, замглавы МВД Том Тугендхат или замминистра иностранных дел Энн-Мари Тревельян.

Как отмечала газета, 53-летний Бен Уоллес, несмотря на популярность среди консерваторов, не выставлял свою кандидатуру на выборы премьера. Сначала он поддержал Лиз Трасс, а после ее ухода — выступал за переизбрание Бориса Джонсона. Риши Сунак после избрания на пост премьера не стал отстранять от работы министра, несмотря на то что тот поддерживал его соперников.

Бен Уоллес претендовал на пост генсека НАТО, однако страны альянса решили продлить на год полномочия действующего руководителя Йенса Столтенберга. По информации СМИ, стороны не смогли прийти к консенсусу по новому кандидату.

Эрдни Кагалтынов