Глава Минобороны Великобритании счел Россию угрозой для НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО. По мнению министра, противостоять России можно лишь с помощью укрепления международного сотрудничества. Об этом глава британского Минобороны заявил в ходе предвыборных дебатов в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI).

«Есть реальная угроза со стороны России, например, для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость. Отчасти она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны»,— убежден министр (цитата по ТАСС).

Господин Уоллес призвал стран-союзниц взять ситуацию «под контроль» и «дать решительный отпор России». В качестве примера международного сотрудничества он назвал формат НАТО, а также разведывательный альянс Five Eyes (FVEY, включает Австралию, Великобританию, Канаду, Новую Зеландию и США).

Ранее исследовательский институт Heritage Foundation назвал Россию реальной военной угрозой для США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд говорил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано», и призывал альянс работать над новой стратегией.

Как Пентагон обвинил Россию в желании завоевать мир, читайте в материале “Ъ”.