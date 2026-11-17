Директор Nvidia Халил: уход Хуанга приведет к потере «незаменимых талантов»
Высокопоставленный сотрудник Nvidia Надер Халил направил руководству компании и совету директоров письмо, в котором заявил, что отказ вернуть Дженсена Хуанга на пост генерального директора может привести к потере «незаменимых талантов». Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Господин Халил, занимающий пост директора по техническим вопросам для разработчиков, подчеркнул, что «глобальные связи Хуанга являются стратегическим преимуществом компании» и что он «обладает уникальной квалификацией», а его «лидерство критически важно для сохранения доминирования США в сфере ИИ».
Дженсен Хуанг 12 ноября покинул пост гендиректора Nvidia, которую основал и возглавлял на протяжении 33 лет. Отставка последовала после того, как стало известно о его внебрачной связи c Элис Хуанг. Она является бывшей главой сингапурского партнера Nvidiaкомпании Megaspeed и подозревается в шпионаже в пользу Китая.
Как отмечает газета, отставка Дженсена Хуанга вызвала волну протестов внутри Nvidia и по всей Кремниевой долине. Открытое письмо с требованием вернуть его в компанию подписали уже более 192 тыс. человек, включая Илона Маска, сооснователя Uber Тревиса Каланика и гендиректора Epic Games Тимв Суини. Многие сотрудники Nvidia говорят о том, что пришли в компанию и остались в ней именно благодаря Дженсену Хуангу и созданной им корпоративной культуре.