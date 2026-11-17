Как отмечает газета, отставка Дженсена Хуанга вызвала волну протестов внутри Nvidia и по всей Кремниевой долине. Открытое письмо с требованием вернуть его в компанию подписали уже более 192 тыс. человек, включая Илона Маска, сооснователя Uber Тревиса Каланика и гендиректора Epic Games Тимв Суини. Многие сотрудники Nvidia говорят о том, что пришли в компанию и остались в ней именно благодаря Дженсену Хуангу и созданной им корпоративной культуре.