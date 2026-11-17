Взять хотя бы так называемую проблему сдвига распределений (от англ. domain shift). Допустим, мы обучили алгоритм распознавать лес на Дальнем Востоке, но, если перенести эту модель в Сибирь, где другие особенности лесопородного состава, точность может просесть. Применить алгоритм, обученный на одном регионе, к разным регионам не получится: всегда требуются доработки, тонкая настройка под конкретную местность. Для России с ее различными климатическими зонами, кардинально отличающимися типами поверхности, масштабами это особенно актуально. Ввиду этого типичный подход заключается в том, что делается базовая модель, а затем она дообучается под каждый регион, если предполагаются сильные отличия в типе поверхности.