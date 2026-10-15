Два человека погибли при пожаре в ангаре в Подольске
Спасатели ликвидировали пожар в ангаре в подмосковном Подольске. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления МЧС. По уточненным данным ведомства, при пожаре погибли два человека, еще двое пострадали.
Пожар и последующий взрыв емкости с газом произошел около 10:37 мск по адресу: ул. Окружная, д. 2к. К 12:18 возгорание локализовали на площади 2,4 тыс. кв. м. Еще через 30 минут было потушено открытое горение.
В тушении участвовали 46 человек с применением 17 единиц техники. По факту возгорания СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда. В ангаре заправляли бытовые газовые баллоны.