Reuters: Лагард может покинуть ЕЦБ в ноябре

Срок пребывания госпожи Лагард на посту руководителя ЕЦБ заканчивается в октябре 2027 года. По информации источников агентства, Попечительский совет ВЭФ, в который входит и сама госпожа Лагард, должен собраться 2 ноября. На этом заседании она и может быть избрана председателем совета. Но, по словам источников, окончательного решения по ее избранию не принято.