Reuters: Лагард может покинуть ЕЦБ в ноябре
Глава Европейского центробанка Кристин Лагард может в ноябре возглавить Всемирный экономический форум. Это означает, что она раньше покинет свой нынешний пост, что спровоцирует масштабные перестановки в руководстве ЕЦБ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
Срок пребывания госпожи Лагард на посту руководителя ЕЦБ заканчивается в октябре 2027 года. По информации источников агентства, Попечительский совет ВЭФ, в который входит и сама госпожа Лагард, должен собраться 2 ноября. На этом заседании она и может быть избрана председателем совета. Но, по словам источников, окончательного решения по ее избранию не принято.
Как отмечает агентство, такое развитие событий позволит выбрать нового главу Европейского центробанка до мая 2027 года, когда истекают полномочия нынешнего президента Франции Эмманюэля Макрона. Это важно, поскольку многие в Европе опасаются победы на президентских выборах во Франции ультраправых, что усложнит переговоры о выборе преемника госпожи Лагард.