Разделение возможностей

Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что сегодня продукцию БоАЗа полностью выкупает «Русал» по долгосрочным контрактам и отправляет на экспорт. Соглашение с «СУАЛ Партнерс» означает, что появляется второй канал сбыта, и эти 150 тыс. тонн помогут отечественному рынку первичного алюминия выйти из монопольного положения, которое сложилось с 2007 года, добавляет он. По оценкам эксперта, для России 150 тыс. тонн алюминия — это примерно 11–14% потребления, и появление у переработчиков альтернативы может позитивно повлиять на цену на металл.