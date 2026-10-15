Разделение возможностей
«СУАЛ Партнерс» хочет поставлять алюминий Богучанского завода
У обеспокоенных ценой на алюминий российских переработчиков может появиться альтернативный поставщик. «СУАЛ Партнерс» договорился с «РусГидро», владеющей с «Русалом» Богучанским заводом, о возможном запуске механизма раздела продукции, по которому 50% металла будет поставляться в обход «Русала». Но последний может воспрепятствовать реализации планов.
«СУАЛ Партнерс» и «РусГидро» договорились о партнерстве по развитию Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), сообщили стороны. По условиям, «РусГидро» может инициировать рассмотрение вопроса о применении механизма раздела продукции, предусмотренного соглашением «РусГидро» и «Русала» (владеют БоАЗом) от июня 2006 года. В соответствии с механизмом 50% продукции БоАЗа (до 150 тыс. тонн) предлагается поставлять на Каменск-Уральский металлургический завод (КУМЗ), крупному производителю продукции из алюминиевых сплавов, а также иным покупателям, в том числе иностранным.
600 тысяч тонн в год
составляет мощность Богучанского завода по производству первичного алюминия.
«СУАЛ Партнерс» для реализации механизма может поставлять сырье на БоАЗ, включая глинозем, аноды, фтористый алюминий и кремний, в объеме около 740 тыс. тонн ежегодно. Также компания готова участвовать в организации логистического сопровождения транспортировки и максимизации закупок продукции БоАЗа для КУМЗ. «РусГидро» рассмотрит возможность продажи или обмена доли в БоАЗе. Соглашение «СУАЛ Партнерс» и «РусГидро» не обязывает стороны заключать какие-либо договоры в будущем. В «Русале» на вопросы “Ъ” не ответили, в «РусГидро» дополнительных комментариев также не предоставили.
БоАЗ и Богучанская гидроэлектростанция входят в Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО), которым на паритетных началах владеют «Русал» и «РусГидро». «СУАЛ Партнерс» на конец июня принадлежит 22,52% «Русала», «Русал» владеет 9,64% «РусГидро». По последним данным СПАРК, на 2020 год более 97% АО КУМЗ принадлежало АО АПХ, акционером которого с долей от 25% до 50% в пояснениях к отчетности за 2025 год назван Александр Скорняков, вице-президент «СУАЛ-Холдинга».
«СУАЛ Партнерс» может начать поставки алюминия в условиях обострившихся споров о ценообразовании на металл на российском рынке. В июле ФАС сообщила, что возбудила в отношении «Русала» дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам, указав, что компания учитывает в цене на внутреннем рынке премию, основанную на европейском показателе, хотя в основном экспортирует алюминий в Азию, где котировки ниже. КУМЗ в мае подал в арбитражный суд Свердловской области иск к структуре «Русала» о взыскании 4,8 млрд руб., что, как пояснял представитель завода, связано с поставками алюминия по завышенным ценам. В октябре суд в удовлетворении иска отказал.
Советник управляющего фондом «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что сегодня продукцию БоАЗа полностью выкупает «Русал» по долгосрочным контрактам и отправляет на экспорт. Соглашение с «СУАЛ Партнерс» означает, что появляется второй канал сбыта, и эти 150 тыс. тонн помогут отечественному рынку первичного алюминия выйти из монопольного положения, которое сложилось с 2007 года, добавляет он. По оценкам эксперта, для России 150 тыс. тонн алюминия — это примерно 11–14% потребления, и появление у переработчиков альтернативы может позитивно повлиять на цену на металл.
Источник “Ъ” в металлургической отрасли, однако, отмечает, что деятельность БЭМО осуществляется в соответствии с соглашением акционеров и вряд ли без согласия «Русала» в одностороннем режиме можно запустить механизм о разделе продукции.
«Русал» осуществляет все операционное управление БоАЗа, а соглашение «СУАЛ Партнерс» и «РусГидро» выглядит как попытка повлиять на переговоры по увеличению доли «Русала» в БЭМО, полагает собеседник “Ъ”. Гендиректор «Русала» Евгений Никитин в июне говорил, что компания может направить принадлежащие ей 9,64% в «РусГидро» на увеличение своей доли БЭМО.
Юрист White Stone Анастасия Данилина замечает, что с юридической точки зрения перспективы оспаривания рамочного соглашения для «Русала» ограничены. Если документ носит декларативный характер и лишь фиксирует намерения сторон, оснований для признания его недействительным практически нет: он не создает обязательств, напрямую затрагивающих права «Русала», поясняет она. По словам госпожи Данилиной, более реалистичный сценарий — реагирование на этапе реализации договоренностей, когда компания сможет оспаривать сделки и решения, если те нарушают условия соглашения 2006 года, принимаются без соблюдения корпоративных процедур БЭМО и ущемляют права «Русала».