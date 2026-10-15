Мирошник: ВСУ атаковали 277 пассажирских автобусов с начала года
ВСУ с начала 2026 года атаковали 277 пассажирских автобусов, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Пострадали, по его словам, свыше 450 человек.
Господин Мирошник отметил, что атакованные автобусы «в основном выполняли обычные внутригородские или междугородние рейсы». «Украинский режим Зеленского развернул "транспортную войну" против гражданских лиц: от целенаправленных атак украинских дронов на частные легковые автомобили гибнут целые семьи с женщинами и детьми»,— сказал он в ООН (цитата по сайту постоянного представительства России при организации).
Организация, по словам Родиона Мирошника, не осудила эти удары, а также атаки на места массового пребывания мирных жителей. Он напомнил о жертвах при ударах по колледжу в Старобельске, базам отдыха в Кирилловке Запорожской области и пляжу в Архипо-Осиповке на Кубани.
«Убийство гражданских лиц — тяжкое военное преступление, и попытки их оправдать или объяснить — это поощрение безнаказанности террориста»,— добавил господин Мирошник. Он призвал Комитет ООН по правам человека проверить упомянутые им инциденты и дать четкую реакцию на «запущенную Киевом практику массового терроризма против мирного населения».