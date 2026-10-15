Мирошник: ВСУ атаковали 277 пассажирских автобусов с начала года

«Убийство гражданских лиц — тяжкое военное преступление, и попытки их оправдать или объяснить — это поощрение безнаказанности террориста»,— добавил господин Мирошник. Он призвал Комитет ООН по правам человека проверить упомянутые им инциденты и дать четкую реакцию на «запущенную Киевом практику массового терроризма против мирного населения».