Военным не хватает внутренней свободы
Минобороны хочет расширить свои полномочия по решению вопросов управления войсками
Минобороны РФ предлагает уточнить свои полномочия по изданию собственных нормативных актов. Это, как рассчитывают в ведомстве, позволит ускорить регулирование вопросов управления войсками и внутренней деятельности. Сейчас, поясняют военные, при подготовке подобных документов министерству иногда приходится дополнительно обосновывать право на их издание, а согласование может затягиваться на месяцы.
Проект указа президента о внесении поправок в Положение о Министерстве обороны РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он закрепляет за военным ведомством право самостоятельно определять порядок проведения мероприятий по управлению Вооруженными силами и иных мероприятий в сфере обороны. Эти полномочия предлагается распространить на вопросы, которые не урегулированы федеральными законами, актами президента и правительства.
Как отмечается в пояснительной записке, действующее Положение о Минобороны не содержит достаточно определенного механизма самостоятельного регулирования таких вопросов. В результате ведомству приходится обращаться к главе государства или инициировать изменения законодательства, что увеличивает сроки нормотворчества и нагрузку на администрацию президента и аппарат правительства. Конкретных примеров, когда у военных возникали подобные затруднения, в документе не приводится.
Цель предложенных изменений — упрощение регулирования вопросов, относящихся к внутренней деятельности Минобороны, поясняет источник “Ъ” в военном ведомстве.
По его словам, сейчас даже по таким вопросам, как установление порядка использования военного транспорта внутри воинских частей или введение новых памятных дат, министерству иногда приходится дополнительно обосновывать свое право на издание соответствующего приказа. Затруднения возникают в том числе при юридической экспертизе проектов нормативных правовых актов, которая предполагает проверку соответствия законодательству и наличия у ведомства полномочий для издания документа. Новая формулировка должна прямо закрепить такие полномочия и тем самым устранить подобные затруднения.
Расширение возможностей Минобороны не означает отказа от правовых ограничений, подчеркивает собеседник “Ъ”:
все необходимые экспертизы и согласования сохранятся, а если вопрос затрагивает компетенцию других ведомств или требует изменения законодательства, обойти соответствующие процедуры не получится.
В качестве примера источник “Ъ” привел недавний законопроект о повышении предельного возраста пребывания женщин на военной службе (см. “Ъ” от 10 октября): он меняет установленные законом условия прохождения службы и затрагивает связанные с ними социальные гарантии, поэтому не может быть принят ведомственным приказом. Повышение эффективности внутренних процессов — одна из основных задач Минобороны, и предлагаемая поправка как раз и должна сократить бюрократические задержки, не затрагивая установленный порядок согласований, заключает собеседник “Ъ”.
Проект не ограничивается внутренними организационными вопросами: его действие предполагается распространить и на порядок реализации прав и обязанностей военнослужащих. Но какие конкретно приказы Минобороны рассчитывает принять в случае одобрения поправки, в пояснительной записке не уточняется.