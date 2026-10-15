Военным не хватает внутренней свободы

По его словам, сейчас даже по таким вопросам, как установление порядка использования военного транспорта внутри воинских частей или введение новых памятных дат, министерству иногда приходится дополнительно обосновывать свое право на издание соответствующего приказа. Затруднения возникают в том числе при юридической экспертизе проектов нормативных правовых актов, которая предполагает проверку соответствия законодательству и наличия у ведомства полномочий для издания документа. Новая формулировка должна прямо закрепить такие полномочия и тем самым устранить подобные затруднения.