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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
КультураКино

Фильм с Юрой Борисовым «Искусственный интеллект» выйдет в России 21 января

Фильм Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект» об основателях OpenAI выйдет в российский прокат 21 января. Об этом сообщили ТАСС в кинокомпании «Вольга». Мировая премьера состоялась 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале.

Amazon MGM Studios

В американский прокат фильм выйдет 25 декабря. В главных ролях — Эндрю Гарфилд (Сэм Альтман), Юра Борисов (Илья Суцкевер), Айк Баринхолц (Илон Маск), Моника Барбаро (Мира Мурати) и другие. Сценарий написал Саймон Рич.
Студия Neon рассматривает выдвижение Юры Борисова на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за работу в «Искусственном интеллекте».

Просто Юра

Юрий Борисов с наградой за лучшую мужскую роль за фильм «Калашников» на церемонии вручения премии «Золотой Орел», 2021 год
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Слева направо: генеральный продюсер KION Игорь Мишин, продюсер Анна Тихонова, актер Юрий Борисов, режиссеры Владимир Мункуев и Максим Арбугаев перед началом показа фильма «Кончится лето», 2024 год
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Юрий Борисов на премьере фильма «Анора» в Лос-Анджелесе, 2024 год
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Юрий Борисов (слева) и режиссер Борис Акопов на церемонии закрытия кинофестиваля «Кинотавр», где их совместный фильм «Бык» получил Гран-при, 2019 год
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Юрий Борисов (слева) с супругой на церемонии открытия кинофестиваля «Кинотавр», 2020 год
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Кадр из фильма «Серебряные коньки», где Юрий Борисов сыграл главаря карманников Алекса, 2020 год
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Кадр из фильма «Анора», получившего «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, 2024 год
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Кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», 2020 год
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Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год
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Кадр из фильма «Капитан Волконогов бежал», номинированного на «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале, 2021 год
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Актеры Юрий Борисов (слева) и Иван Мулин на премьере фильма «Хрусталь», получившего награду за лучший фильм стран СНГ и Балтии на премии «Ника», 2018 год
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Юрий Борисов дает интервью во время кинофестиваля «Кинотавр», 2021 год
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