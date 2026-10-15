Фильм с Юрой Борисовым «Искусственный интеллект» выйдет в России 21 января

В американский прокат фильм выйдет 25 декабря. В главных ролях — Эндрю Гарфилд (Сэм Альтман), Юра Борисов (Илья Суцкевер), Айк Баринхолц (Илон Маск), Моника Барбаро (Мира Мурати) и другие. Сценарий написал Саймон Рич.