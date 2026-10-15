Фильм с Юрой Борисовым «Искусственный интеллект» выйдет в России 21 января
Фильм Луки Гуаданьино «Искусственный интеллект» об основателях OpenAI выйдет в российский прокат 21 января. Об этом сообщили ТАСС в кинокомпании «Вольга». Мировая премьера состоялась 5 октября на Нью-Йоркском кинофестивале.
В американский прокат фильм выйдет 25 декабря. В главных ролях — Эндрю Гарфилд (Сэм Альтман), Юра Борисов (Илья Суцкевер), Айк Баринхолц (Илон Маск), Моника Барбаро (Мира Мурати) и другие. Сценарий написал Саймон Рич.
Студия Neon рассматривает выдвижение Юры Борисова на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за работу в «Искусственном интеллекте».