Замглавы администрации Таганрога арестовали на два месяца по делу о взятке
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения заместителю главы администрации Таганрога Егору Долматову по делу о получении взятки в крупном размере. Его заключили под стражу до 12 декабря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов региона.
Следствие считает, что осенью 2023 года господин Долматов через посредника получил 360 тыс. руб. от представителя индивидуального предпринимателя. Деньги, согласно пресс-релизу СКР, чиновнику передавали за то, что он помогал выигрывать тендеры на благоустройство города, гарантировал беспрепятственную приемку работ и своевременную оплату.
Уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК возбудили на основании материалов регионального управления ФСБ. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.