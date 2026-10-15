Дарья Парфененко стала главным редактором журнала «Третьяковская галерея»

Издание получит обновленные цифровую и печатную версии. Развивать будут преимущественно последнюю, поскольку она позволит читателям более детально ознакомиться с произведениями искусства, считают в редакции. Первый номер посвятят главным культурным событиям года. Особое внимание планируется уделить статьям о музейных проектах и реставрации экспонатов. Журнал будет выходить раз в квартал.