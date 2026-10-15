Дарья Парфененко стала главным редактором журнала «Третьяковская галерея»
Главным редактором журнала «Третьяковская галерея» назначена искусствовед Дарья Парфененко. Ранее она была замгендиректора музея по выставочной деятельности. На новом посту госпожа Парфененко сменит искусствоведа Ксению Коробейникову, которая была главредом журнала с июля 2025 года.
Под новым руководством издание планируется перезапустить, рассказала ТАСС Дарья Парфененко. По ее словам, будет усилен «диалог между наукой и широкой аудиторией»: сложные темы станут понятными, а повседневная музейная работа — видимой.
Издание получит обновленные цифровую и печатную версии. Развивать будут преимущественно последнюю, поскольку она позволит читателям более детально ознакомиться с произведениями искусства, считают в редакции. Первый номер посвятят главным культурным событиям года. Особое внимание планируется уделить статьям о музейных проектах и реставрации экспонатов. Журнал будет выходить раз в квартал.
Журнал «Третьяковская галерея» издается с 2003 года. Один из его учредителей — Государственная Третьяковская галерея, а издатель — фонд «Развитие народного творчества "Грани"».