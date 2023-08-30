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Коммерсантъ FM
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В аэропорту Пскова из-за атаки беспилотников отменили все рейсы

В аэропорту Пскова из-за атаки беспилотников отменили все рейсы, запланированные на 30 августа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников. Работу аэропорта возобновят после анализа повреждения взлетно-посадочной полосы.

«Что касается работы аэропорта: принято решение об отмене всех рейсов на завтра (то есть, уже на сегодня, на 30.08.23) до выяснения характера возможного повреждения взлетно-посадочной полосы»,— написал губернатор в Telegram. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам губернатора, в аэропорту не произошло «ничего серьезного», но «ночью в этом убедиться сложно». Кроме того, губернатор опубликовал видео работы систем ПВО в Пскове, а также комментарий сотрудника МЧС, который сообщил, что сейчас в аэропорту идет локализация пожара, возникшего после атаки беспилотника.

Помимо атаки беспилотников на псковский аэропорт сегодня ночью три беспилотника сбили в Брянской области, два — в Орловской, один — в Калужской. Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтожении четырех катеров в Черном море, в которых, по данным ведомства, находилось до 50 украинских военнослужащих.

Анастасия Ларина

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