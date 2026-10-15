«Теория так и осталась теорией»

Дело в том, что в 1993 году «Монреаль Канадиенс» последний раз взял знаменитый трофей, и в том же году главным человеком в НХЛ стал Гэри Беттмен. С тех пор Канада Кубка не видела. Конечно же, по мнению фанатов, это заговор против страны, в котором участвуют чиновники и судьи, принимающие на площадке в ключевые моменты решения в пользу команд из США. Еще бы, ведь за это время канадские клубы восемь раз играли в финале и ни разу не смогли взять верх. В интернете даже стали появляться расчеты статистических погрешностей, где особо рьяные сторонники подобных теорий показывают, насколько мала вероятность такого стечения обстоятельств.