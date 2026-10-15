«Теория так и осталась теорией»
Владимир Осипов — о том, почему Канада 33 года не видела Кубка Стэнли
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В хоккее историй, которые придумали особо эмоциональные поклонники этой игры, во все времена было немало. В НХЛ, когда канадские клубы перестали завоевывать Кубок Стэнли, в стране кленового листа родилась теория заговора, связанная с руководством лиги.
Дело в том, что в 1993 году «Монреаль Канадиенс» последний раз взял знаменитый трофей, и в том же году главным человеком в НХЛ стал Гэри Беттмен. С тех пор Канада Кубка не видела. Конечно же, по мнению фанатов, это заговор против страны, в котором участвуют чиновники и судьи, принимающие на площадке в ключевые моменты решения в пользу команд из США. Еще бы, ведь за это время канадские клубы восемь раз играли в финале и ни разу не смогли взять верх. В интернете даже стали появляться расчеты статистических погрешностей, где особо рьяные сторонники подобных теорий показывают, насколько мала вероятность такого стечения обстоятельств.
О том, что в Канаде слишком высокие налоги и поэтому звезды не хотят там играть, говорят значительно реже, ведь объяснять неудачи необычными теориями гораздо проще. Впрочем, не только неудачи. Успех клуба Vegas Golden Knights болельщики многих команд тоже считают хорошо поставленным и очень дорогим шоу. Все-таки «Вегас» дошел до финала Кубка Стэнли в первом же сезоне своего существования, а в 2023 году игроки этой команды уже поднимали над головой заветный заокеанский приз.
Теория гласит, что хоккейная Золушка тут ни при чем, это проект чиновников во главе с Беттменом, которые таким образом вроде как пытались привлечь внимание к франшизе. Естественно, без больших выплат чиновникам, по мнению болельщиков, не обошлось. Но теория так и осталась теорией.