Кислота с двойным дном

«Наше открытие в первую очередь важно для медицины, потому что сбой в дыхательной цепи митохондрий происходит при инфарктах, инсультах и возрастных болезнях, когда после гипоксии и последующего восстановления поступления кислорода в тканях увеличивается выработка опасных активных форм кислорода и клетки гибнут. Мы нашли потенциальный способ защитить органы от этого повреждения с использованием желчных и жирных кислот — природных веществ, присутствующих в самом организме. В перспективе они могут лечь в основу новых препаратов для лечения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний. В дальнейшем мы планируем изучить, как эти соединения действуют на митохондрии других органов и тканей»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Виктор Самарцев, доктор биологических наук, профессор кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии Марийского государственного университета.