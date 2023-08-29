Фол последнего поцелуя

История с поцелуем, которым президент Федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес нанес «смертельное» оскорбление капитану женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения испанской команды, в позапрошлое воскресенье выигравшей чемпионат мира, приобрела всепланетный масштаб и обзавелась всеми признаками гротеска. Феминистки планеты требуют отставки господина Рубиалеса, считая его действия проявлением сексуального насилия. Сам Рубиалес уходить с должности отказывается. Его мать в знак протеста против обращения с сыном заперлась в церкви и объявила голодовку. Свое ценное мнение о случившемся высказали уже и в ООН. Разрешать кризис, похоже, придется Международной федерации футбола (FIFA), которая, как утверждает издание Daily Mail, будет добиваться дисквалификации Рубиалеса на 15 лет.
Gрезидент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес
Фото: Juan Medina / Reuters
Развитие скандала, спровоцированного поцелуем, участниками которого были президент RFEF Луис Рубиалес (по его словам, он действовал на эмоциях, сожалеет о случившемся, но в отставку не уйдет и будет биться до конца) и капитан женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо (ей не понравилось), поражает. Истерика, поднятая в западных СМИ, вышла уже на уровень ООН. Так, глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк усмотрел в «деле о поцелуе» поворотный момент в борьбе с сексуальным насилием в спорте. Он полагает, что «женщины в спорте продолжают сталкиваться с сексуальными домогательствами и надругательствами» и, как он отметил в соцсети X (бывшая Twitter), «каждая несет ответственность за то, чтобы заявить о таких надругательствах и бросить им вызов».
«Мы присоединяемся к Дженни Эрмосо из Испании и всем тем, кто работает над тем, чтобы положить конец насилию и сексизму в спорте. Сделайте это поворотным моментом»,— отметил господин Тюрк.
В дело, похоже, в полную силу вступит и FIFA. В минувшую субботу федерация уже приняла решение отстранить Рубиалеса от «любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне» на 90 дней и запретила на это время вступать в контакт с Дженнифер Эрмосо. Как утверждает британское издание Daily Mail со ссылкой на свои источники, FIFA не настроена на то, чтобы спустить дело на тормозах, и готовится дисквалифицировать Рубиалеса на длительный срок — до 15 лет. Отметим, что даже экс-глава FIFA Зепп Блаттер, который был признан контрольными органами FIFA причастным к коррупции, получил в 2015 году только восемь лет дисквалификации (позже срок был сокращен до шести лет).
Кроме того, Луис Рубиалес рискует столкнуться и с уголовным преследованием. Прокуратура Испании сообщила, что начала проверку по факту предполагаемого сексуального насилия. Ранее на уходе Рубиалеса настаивали министр культуры и спорта Испании Микель Исета, вице-премьер Испании Йоланда Диас, а испанский премьер Педро Санчес назвал действия Рубиалеса «неприемлемым жестом», отметив, что извинения господина Рубиалеса «не являются достаточными и адекватными». Под соусом борьбы с Рубиалесом, утверждает издание AS, обсуждается также возможность увольнения главного тренера женской сборной Испании Хорхе Вильды. Футболистки его не любят, в прошлом году команда фактически объявляла наставнику бойкот, но при поддержке Рубиалеса он смог удержаться на посту и привести сборную к титулу.
Осуждают действия президента RFEF не только официальные лица, но и спортсмены. Еще в конце прошлой недели футболистки сборной Испании отказались играть за национальную команду, пока RFEF руководит Рубиалес. Случилось это после того, как Дженнифер Эрмосо, в самом начале истории говорившая, что действия Рубиалеса были лишь проявлением симпатии, и призывавшая не зацикливаться на случившемся, развернула свою позицию, заявив, что осуждает действия Рубиалеса и что никак не провоцировала его.
На стороне Эрмосо, помимо прочих, выступили такие известные испанские футболисты, как Андрес Иньеста и Серхи Роберто. Оба к тому же выразили сожаление, что «дело о поцелуе» фактически затмило исторический успех женской сборной Испании.
Но есть и те, кто поддерживает Луиса Рубиалеса. В первую очередь это его мама и тетя. Мать президента RFEF Анхелес Бехар вместе со своей сестрой еще в понедельник закрылась в церкви города Мотриля и объявила голодовку. Она настаивает на том, что поцелуй случился по обоюдному согласию, и на том, что ее сын «не способен никому причинить вреда».