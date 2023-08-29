Фол последнего поцелуя

История с поцелуем, которым президент Федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес нанес «смертельное» оскорбление капитану женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо на церемонии награждения испанской команды, в позапрошлое воскресенье выигравшей чемпионат мира, приобрела всепланетный масштаб и обзавелась всеми признаками гротеска. Феминистки планеты требуют отставки господина Рубиалеса, считая его действия проявлением сексуального насилия. Сам Рубиалес уходить с должности отказывается. Его мать в знак протеста против обращения с сыном заперлась в церкви и объявила голодовку. Свое ценное мнение о случившемся высказали уже и в ООН. Разрешать кризис, похоже, придется Международной федерации футбола (FIFA), которая, как утверждает издание Daily Mail, будет добиваться дисквалификации Рубиалеса на 15 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Gрезидент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес

Фото: Juan Medina / Reuters Gрезидент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес

Фото: Juan Medina / Reuters

Развитие скандала, спровоцированного поцелуем, участниками которого были президент RFEF Луис Рубиалес (по его словам, он действовал на эмоциях, сожалеет о случившемся, но в отставку не уйдет и будет биться до конца) и капитан женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо (ей не понравилось), поражает. Истерика, поднятая в западных СМИ, вышла уже на уровень ООН. Так, глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк усмотрел в «деле о поцелуе» поворотный момент в борьбе с сексуальным насилием в спорте. Он полагает, что «женщины в спорте продолжают сталкиваться с сексуальными домогательствами и надругательствами» и, как он отметил в соцсети X (бывшая Twitter), «каждая несет ответственность за то, чтобы заявить о таких надругательствах и бросить им вызов».

«Мы присоединяемся к Дженни Эрмосо из Испании и всем тем, кто работает над тем, чтобы положить конец насилию и сексизму в спорте. Сделайте это поворотным моментом»,— отметил господин Тюрк.

В дело, похоже, в полную силу вступит и FIFA. В минувшую субботу федерация уже приняла решение отстранить Рубиалеса от «любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне» на 90 дней и запретила на это время вступать в контакт с Дженнифер Эрмосо. Как утверждает британское издание Daily Mail со ссылкой на свои источники, FIFA не настроена на то, чтобы спустить дело на тормозах, и готовится дисквалифицировать Рубиалеса на длительный срок — до 15 лет. Отметим, что даже экс-глава FIFA Зепп Блаттер, который был признан контрольными органами FIFA причастным к коррупции, получил в 2015 году только восемь лет дисквалификации (позже срок был сокращен до шести лет).

Кроме того, Луис Рубиалес рискует столкнуться и с уголовным преследованием. Прокуратура Испании сообщила, что начала проверку по факту предполагаемого сексуального насилия. Ранее на уходе Рубиалеса настаивали министр культуры и спорта Испании Микель Исета, вице-премьер Испании Йоланда Диас, а испанский премьер Педро Санчес назвал действия Рубиалеса «неприемлемым жестом», отметив, что извинения господина Рубиалеса «не являются достаточными и адекватными». Под соусом борьбы с Рубиалесом, утверждает издание AS, обсуждается также возможность увольнения главного тренера женской сборной Испании Хорхе Вильды. Футболистки его не любят, в прошлом году команда фактически объявляла наставнику бойкот, но при поддержке Рубиалеса он смог удержаться на посту и привести сборную к титулу.

Осуждают действия президента RFEF не только официальные лица, но и спортсмены. Еще в конце прошлой недели футболистки сборной Испании отказались играть за национальную команду, пока RFEF руководит Рубиалес. Случилось это после того, как Дженнифер Эрмосо, в самом начале истории говорившая, что действия Рубиалеса были лишь проявлением симпатии, и призывавшая не зацикливаться на случившемся, развернула свою позицию, заявив, что осуждает действия Рубиалеса и что никак не провоцировала его.

На стороне Эрмосо, помимо прочих, выступили такие известные испанские футболисты, как Андрес Иньеста и Серхи Роберто. Оба к тому же выразили сожаление, что «дело о поцелуе» фактически затмило исторический успех женской сборной Испании.

Но есть и те, кто поддерживает Луиса Рубиалеса. В первую очередь это его мама и тетя. Мать президента RFEF Анхелес Бехар вместе со своей сестрой еще в понедельник закрылась в церкви города Мотриля и объявила голодовку. Она настаивает на том, что поцелуй случился по обоюдному согласию, и на том, что ее сын «не способен никому причинить вреда».

Александр Петров