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Коммерсантъ FM
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Не распускайте губы

Поцелуй может стоить президенту Федерации футбола Испании должности

Вице-премьер Испании Йоланда Диас потребовала отправить в отставку президента Федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, ставшего фигурантом громкого скандала, вызванного поцелуем. Во время церемонии награждения женской сборной Испании, в воскресенье выигравшей чемпионат мира, господин Рубиалес в эмоциональном порыве поцеловал в губы капитана испанской команды Дженнифер Эрмосо. Позже 33-летняя футболистка, которой приписывают тесные отношения с партнершей по сборной Алексией Путельяс, заявила, что «ей не понравилось». Вице-премьер Диас усмотрела в действиях господина Рубиалеса харассмент, добавив, что его извинения — а они вынужденно последовали — бессмысленны. К делу подключился и испанский премьер Педро Санчес, назвавший действия Рубиалеса «неприемлемыми».

Женская сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, но один лишь поцелуй в исполнении президента RFEF Луиса Рубиалеса отодвинул грандиозный успех команды на второй план

Женская сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, но один лишь поцелуй в исполнении президента RFEF Луиса Рубиалеса отодвинул грандиозный успех команды на второй план

Фото: Alessandra Tarantino, AP

Женская сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, но один лишь поцелуй в исполнении президента RFEF Луиса Рубиалеса отодвинул грандиозный успех команды на второй план

Фото: Alessandra Tarantino, AP

Президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес — персонаж эмоциональный. Можно даже сказать, в некотором роде безрассудный. До сих пор главным деянием, вписавшим его в историю испанского, а заодно, похоже, и российского футбола, было его решение уволить главного тренера сборной Испании Юлена Лопетеги (он без согласования с RFEF подписал контракт с мадридским «Реалом») за день до старта чемпионата мира-2018 в России. Команду в срочном порядке пришлось принимать Фернандо Йерро, при котором она отметилась разве что выдающейся способностью бесцельно перекатывать мяч поперек поля. В матче 1/8 финала, в котором испанцам противостояла сборная России, это привело к вылету команды, считавшейся одним из фаворитов первенства.

Кризис 2018 года Луис Рубиалес, несмотря на обрушившийся на него вал критики, пережил. Но теперь он угодил в гораздо более неприятную историю.

Речь идет уже не о возможной профнепригодности, а о самом страшном из того, на что способен белый гетеросексуальный мужчина — Луис Рубиалес поцеловал женщину. А ей к тому же это не понравилось.

Ужасающий инцидент, который осветили все ведущие СМИ мира, произошел в воскресенье в австралийском Сиднее вскоре после финала женского чемпионата мира по футболу. В нем сборная Испании с минимальным счетом обыграла сборную Англии. На церемонии награждения Луис Рубиалес сначала надел на шею капитану команды Дженнифер Эрмосо медаль, а потом поцеловал ее в губы. Никаких негативных эмоций в тот момент футболистка Эрмосо не проявила. Но когда уже западные СМИ разогнали тему, в соцсетях она все же заявила, что действия президента RFEF ей не понравились. Хотя позже говорила, что это было лишь проявление симпатии (той же версии придерживался и Рубиалес), и призывала не зацикливаться на случившемся.

Дженнифер Эрмосо 33 года. О ее прежних отношениях с мужчинами ничего не известно. Если не считать старшего брата, фотографии с которым она регулярно вывешивает на своих страницах,— брат и сестра неоднократно были запечатлены целующимися. Зато испанские СМИ приписывали ей тесные отношения с партнершей по сборной Испании, двукратной обладательницей «Золотого мяча» Алексией Путельяс. Однако ни одна из спортсменок не дала внятного ответа о том, насколько эти сообщения соответствуют действительности.

Призыв Эрмосо «не нагнетать» услышан не был. От президента RFEF извинений сразу же потребовал министр культуры и спорта Испании Микель Исета (первый испанский политик, публично заявивший о своей гомосексуальности — еще в 1999 году). Извинения первопроходец испанской LGBT-политики в итоге получил. Но на этом дело не закончилось. В историю вмешалась уже вице-премьер Испании, министр труда Йоланда Диас. Она заявила, что настаивает на отставке Луиса Рубиалеса, который «преследовал женщину и напал на нее». Масла в огонь подлило еще и то, что уже в Мадриде во время чемпионского парада Луис Рубиалес приобнял автора победного гола испанок Ольгу Кармону. Вероятно, это был жест эмпатии к спортсменке, только что потерявшей отца, но, несмотря на это, не пропустившей важнейший момент в истории команды.

Йоланда Диас, как и вышеупомянутый Микель Исета, является последовательным защитником интересов сексуальных меньшинств. Она замужем, имеет дочь. Однако одним из ее наиболее активных сторонников в политике является некто по имени Карла Антонелли — первый в истории Испании сенатор-трансгендер. Имя, данное ей при рождении, сенатор не называет, но совсем недавно она заявляла, что видит в Йоланде Диас будущего премьера Испании. И не исключено, что вопрос о будущем Луиса Рубиалеса вскоре приобретет сугубо политическое значение. Ведь вслед за Йоландой Диас свое резкое осуждение действий президента RFEF высказал премьер Испании Педро Санчес, не пожелавший оставаться в стороне от горячей темы. «Это был неприемлемый жест, извинения господина Рубиалеса не являются ни достаточными, ни адекватными. Он должен продолжать предпринимать шаги, чтобы прояснить то, что мы все увидели в СМИ»,— заявил премьер Санчес на пресс-конференции после аудиенции у короля Испании Филиппа VI.

Александр Петров

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