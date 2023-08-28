Мать отстраненного главы испанской федерации футбола заперлась в церкви и объявила голодовку

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Рубиалес

Фото: Juan Medina / Reuters Луис Рубиалес

Фото: Juan Medina / Reuters

Анхелес Бежар, мать президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, объявила бессрочную голодовку в знак протеста против «бесчеловечного отношения» к ее сыну, сообщило испанское агентство EFE. Женщина заперлась в церкви, которая находится в городе Мотриль на юге Испании, вместе со своей сестрой.

Как сообщает Reuters, мать господина Рубиалеса в начале своей акции попросила всех отнестись с пониманием к этой ситуации, а также называла все санкции против ее сына «кровавой охотой». Агентство EFE также отмечает, что голодовка в церкви началась в тот же день, когда RFEF запланировала провести внутреннее совещание по инциденту с Луисом Рубиалесом.

Во время церемонии награждения после финала ЧМ по футболу среди женщин Луис Рубиалес поцеловал игрока испанской сборной Дженнифер Эрмосо. По его словам, он спросил согласия на поцелуй у спортсменки. Дженнифер Эрмосо это отрицает и называет поступок президента федерации актом «импульсивного сексизма».

Международная федерация футбола (FIFA) временно отстранила Луиса Рубиалеса от любой деятельной, которая связана с футболом, а RFEF начала внутреннее расследование. 25 августа прокуратура Мадрида также начала расследование в отношении президента RFEF по подозрению в сексуальном насилии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кисс отсюда».

Петр Бузлаев