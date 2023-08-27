Кисс отсюда

Скандал, связанный с поступком президента Федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса, публично поцеловавшего после победы на чемпионате мира капитана женской сборной страны Дженнифер Эрмосо, обострился до предела. Несмотря на санкции Международной федерации футбола (FIFA), временно отстранившей господина Рубиалеса от деятельности, и требования уйти в отставку от представителей испанских властей, глава RFEF выразил твердое намерение сохранить должность, обратившись в судебные инстанции. Его упрямство уже привело к кризису. Сразу 11 специалистов федерации, работающих в женском футболе, ушли в отставку в знак протеста против действий Луиса Рубиалеса, а игроки сборной объявили о забастовке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поцелуй Луиса Рубиалеса (справа) и игрока женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо стал причиной большого скандала

Фото: Hannah McKay / Reuters Поцелуй Луиса Рубиалеса (справа) и игрока женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо стал причиной большого скандала

Фото: Hannah McKay / Reuters

Федерация футбола Испании инициировала внутреннее расследование по поводу соблюдения той части ее регламента, которая относится к различным проявлениям «сексуального насилия», президентом структуры Луисом Рубиалесом. Его будет проводить комиссия Марии Долорес Мартинес Мадроны. Это наиболее свежее звено в цепи громких событий, оформившихся чуть ли не в главный футбольный скандал года.

Он разразился вскоре после состоявшегося в прошлое воскресенье финала женского чемпионата мира по футболу в Австралии. Испанская сборная в нем одолела англичанок, но в наиболее обсуждаемую тему превратилась не ее победа, а крепкий поцелуй на церемонии награждения, которым радостный Луис Рубиалес наградил капитана испанок 33-летнюю Дженнифер Эрмосо.

Госпожа Эрмосо затем заявила, что господин Рубиалес поцеловал ее без согласия, что поступок известного функционера ей не понравился, назвала его актом «импульсивного сексизма» и приравняла его к совершенному над ней насилию.

А слова футболистки послужили поводом для осуждения президента RFEF со стороны множества представителей испанского и мирового футбольных сообществ, а также правительства Испании. При этом градус скандала поднимался чуть ли не ежедневно, достигнув угрожающей отметки в минувший уикенд.

В субботу Международная федерация футбола приняла решение на срок 90 дней отстранить Луиса Рубиалеса от «любой деятельности, связанной с футболом, на национальном и международном уровне». Более того, в течение этого периода времени, которое FIFA необходимо, чтобы завершить расследование, как его называют в прессе, «инцидента с поцелуем», господину Рубиалесу запрещено вступать в контакт с Дженнифер Эрмосо и ее «близким окружением». Обычно такие решения FIFA, несмотря на формально «промежуточный» характер, означают для чиновника крушение карьеры. Но случай с Луисом Рубиалесом оказался чересчур особенным.

Дело в том, что президент RFEF, вместо того чтобы подчиниться общественному мнению, фактически объявил ему войну, похожую на войну против современных трактовок сексизма в принципе.

Проигнорировав многочисленные призывы — прямые и завуалированные — согласиться на отставку, Луис Рубиалес на пятничном чрезвычайном заседании федерации четырежды повторил, что «не уйдет». Наоборот, сам господин Рубиалес собирается в суде доказать не только свою невиновность, но и вину «солгавшей», по его мнению, Дженнифер Эрмосо. По версии функционера, знаменитый уже поцелуй состоялся «спонтанно» и, вопреки утверждениям футболистки, по обоюдному согласию.

При этом существуют признаки, намекающие на то, что руководители RFEF все-таки симпатизируют в конфликте ему, а не госпоже Эрмосо. О таком отношении свидетельствует обнародованное федерацией заявление. В нем явно указывается на оправдывающую Луиса Рубиалеса эмоциональность момента и выражается сожаление, что «экстраординарный спортивный успех» «не может быть отпразднован так, как он того заслуживает». Кроме того, заявление сопровождают четыре фото. На взгляд федерации, они изображают эпизод с поцелуем в совершенно новом свете. На этих фотографиях и в самом деле скорее не футболистка находится в объятиях господина Рубиалеса, а господин Рубиалес — в плотных объятиях футболистки. Его ноги даже слегка оторваны от земли. RFEF считает, что это произошло «из-за действий» Дженнифер Эрмосо. То есть на самом деле она, а не Луис Рубиалес применяла силу на церемонии.

Чем бы ни закончился спор между сторонниками господина Рубиалеса и госпожи Эрмосо, он уже вылился в грандиозный кризис в испанском футболе.

После того как Луис Рубиалес отказался от варианта с отставкой, в нее в знак протеста ушли сразу 11 специалистов RFEF, трудившихся с женскими сборными разных возрастов, включая весь штаб сборной национальной, за исключением ее главного тренера Хорхе Вильды. Господин Вильда всегда считался другом господина Рубиалеса. А BBC отмечает, что на днях президент федерации пообещал ему фантастически выгодный по меркам женского футбола четырехлетний контракт на €500 тыс. в год. Хорхе Вильда в прошлом году, кстати, тоже пережил неприятную историю с «гендерным» подтекстом. 15 футболисток сборной уведомили о том, что могут отказаться играть за нее, если не будет учтена их «озабоченность» по поводу «эмоционального состояния» и «здоровья» команды.

Тогда все ограничилось угрозами. Сейчас футболистки сборной Испании и вправду объявили о забастовке, которую завершат лишь после того, как Луис Рубиалес покинет свой пост. В ответ RFEF напомнила и им о регламенте, согласно которому выступления за национальную команду не только привилегия, но и «обязанность» игроков.

Алексей Доспехов