Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

FIFA отстранила поцеловавшего футболистку президента Федерации футбола Испании

Руководство Международной федерации футбола (FIFA) отстранило от работы на 90 дней президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, поцеловавшего в губы капитана женской футбольной команды. Об этом сообщается в пресс-релизе FIFA.

Предыдущая фотография
Луис Рубиалес

Луис Рубиалес

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Поцелуй Луиса Рубиалеса с Дженнифер Эрмосо

Поцелуй Луиса Рубиалеса с Дженнифер Эрмосо

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Следующая фотография
1 / 2

Луис Рубиалес

Фото: Reuters / Hannah Mckay

Поцелуй Луиса Рубиалеса с Дженнифер Эрмосо

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Решение FIFA вступает в силу сегодня, 26 августа. За это время FIFA проведет дисциплинарное разбирательство. Помимо этого FIFA запретила Луису Рубиалесу связываться с футболисткой, которую он поцеловал, даже через третьих лиц. Запрещено контактировать с футболистской и Федерации футбола Испании. Окончательное решение по делу эксперты FIFA огласят после завершения расследования.

20 августа сборная Испании победила в женском чемпионате мира по футболу. Во время награждения Луис Рубиалес поцеловал капитана команды — 33-летнюю футболистку Дженнифер Эрмосо. Поцелуй попал на фото.

После этого футболистка заявила, что ей не понравились действия Луиса Рубиалеса. Вице-премьер страны Йоланда Диас расценила действия господина Рубиалеса как харассмент. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал его действия неприемлемыми. Луис Рубиалес заявил, что поцелуй был «спонтанным, взаимным, эйфорическим и по взаимному согласию».

Подробнее о ситуации с поцелуем — в материале «Не распускайте губы».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...