FIFA отстранила поцеловавшего футболистку президента Федерации футбола Испании

Руководство Международной федерации футбола (FIFA) отстранило от работы на 90 дней президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса, поцеловавшего в губы капитана женской футбольной команды. Об этом сообщается в пресс-релизе FIFA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Луис Рубиалес Фото: Reuters / Hannah Mckay Поцелуй Луиса Рубиалеса с Дженнифер Эрмосо Фото: Alessandra Tarantino / AP Следующая фотография 1 / 2 Луис Рубиалес Фото: Reuters / Hannah Mckay Поцелуй Луиса Рубиалеса с Дженнифер Эрмосо Фото: Alessandra Tarantino / AP

Решение FIFA вступает в силу сегодня, 26 августа. За это время FIFA проведет дисциплинарное разбирательство. Помимо этого FIFA запретила Луису Рубиалесу связываться с футболисткой, которую он поцеловал, даже через третьих лиц. Запрещено контактировать с футболистской и Федерации футбола Испании. Окончательное решение по делу эксперты FIFA огласят после завершения расследования.

20 августа сборная Испании победила в женском чемпионате мира по футболу. Во время награждения Луис Рубиалес поцеловал капитана команды — 33-летнюю футболистку Дженнифер Эрмосо. Поцелуй попал на фото.

После этого футболистка заявила, что ей не понравились действия Луиса Рубиалеса. Вице-премьер страны Йоланда Диас расценила действия господина Рубиалеса как харассмент. Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал его действия неприемлемыми. Луис Рубиалес заявил, что поцелуй был «спонтанным, взаимным, эйфорическим и по взаимному согласию».

Подробнее о ситуации с поцелуем — в материале «Не распускайте губы».

Анастасия Ларина