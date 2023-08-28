Глава МВД Польши пригрозил закрыть границу с Белоруссией

Польша и страны Балтии закроют границу и все погранпереходы с Белоруссией в случае «критических» инцидентов. Об этом сообщил глава польского МВД Мариуш Каминьский на пресс-конференции после встречи с партнерами из Латвии, Литвы и Эстонии. Примеры подобных инцидентов он не привел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

«Если сложится критическая ситуация, инцидент, независимо от того, на польской, литовской или латвийской границе с Белоруссией, мы немедленно примем меры. Будут закрыты все погранперехолды, которые до сих пор открыты»,— пригрозил господин Каминьский (цитата по ТАСС). По его словам, они с прибалтийскими коллегами приняли соответствующее заявление.

Среди главных угроз со стороны Белоруссии господин Каминьский назвал рост нелегальной миграции и присутствие в этой стране ЧВК «Вагнер».

После попытки мятежа в июне этого года часть бойцов ЧВК «Вагнер» переместилась в Белоруссию. Они проводили совместные тренировки с белорусскими военными. 23 августа в Тверской области при крушении частного бизнес-джета погибли основатель ЧВК Евгений Пригожин и ее командир Дмитрий Уткин, по позывному которого была названа компания. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на вопрос о том, останутся ли наемники в Белоруссии, заявил, что «"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не не хотелось». По его словам, они с господином Пригожиным «выстроили схему» по расположению компании в стране.

В июле Польша в связи с появлением в соседней стране «Вагнера» разместила на границе с Белоруссией снайперов. 1 августа польское Минобороны сообщило, что два белорусских вертолета в районе Беловежи на малой высоте нарушили воздушное пространство страны. После этого Польша решила в два раза увеличить число военных на границе с Белоруссией. 11 августа польская погранохрана применила водометы против мигрантов на границе с Белоруссией.

Лаура Кеффер