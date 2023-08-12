Погранохрана Польши применила водометы против мигрантов на границе с Белоруссией

Погранохрана Польши заявили, что вчера, 11 августа, в страну из Белоруссии пытались нелегально попасть 106 человек, в числе которых были граждане Конго и Эритреи. Пограничники применили против них водометы.

По данным погранслужбы, в Дубиче Церкевне большая группа из около 40 «агрессивных иностранцев форсировала границу». «У одного человека был нож, бросали камни. На место инцидента была направлена машина "Тайфун" с водометами»,— написала погранохрана в Twitter.

В районе Бяловежи группа из 25 иностранцев, среди которых были граждане Ирака, Пакистана, Ирана, Туркменистана, Сирии, нелегально пересекла реку Пшевлока. Все они были задержаны, добавили пограничники.

Польша столкнулась с миграционным кризисом на границе с Белоруссией осенью 2021 года. По данным польского МВД, с начала года выявили 19 тыс. попыток. нарушить границу. В августе Польша решила в два раза увеличить число военных на границе с Белоруссией. Латвия с 11 августа ввела усиленный режим охраны. Литва допускала закрытие нескольких КПП на границе с Белоруссией.

Лаура Кеффер