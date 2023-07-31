Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией

Генеральное командование ВС Польши сообщило о размещении снайперов на границе с Белоруссией. Командование опубликовало в Twitter фото солдат со снайперским оружием на польско-белорусской границе. Сколько они там пробудут, не уточняется.

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Уполномоченный польского правительства по безопасности информационного пространства Станислав Жарин написал, что «ситуация на границе с Белоруссией остается опасной». «Атаки на польские патрули… со стороны агрессивных иностранцев совершаются ежедневно»,— заявил дипломат.

29 июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что более сотни наемников ЧВК «Вагнер» двинулись со стороны Белоруссии к Сувалкскому коридору, по которому проходит польско-литовская граница. Он считает, ЧВК таким образом готовится к «гибридному» нападению на Польшу. Литва может закрыть границу с Белоруссией из-за угрозы со стороны «Вагнера».

Бойцы ЧВК передислоцировались в Белоруссию после попытки мятежа, организованной основателем компании Евгением Пригожиным 23 июня. Сам он также уехал в Минск. Сейчас ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов.

Лаура Кеффер